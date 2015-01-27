- викладаю вчорашні світлини магазину на Джерельній...
- зверніть увагу на супер-броньовану касу ... над склом - нічого нема!..... та темна панель вгорі - то на задній стіні!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58
ЕКСКЛЮЗИВ ВІД ДОЛЯРЧИКА!!!
... ну що, хто вам тут надасть такі пруфи, як не Долярчик?!
- викладаю вчорашні світлини магазину на Джерельній...
- зверніть увагу на супер-броньовану касу ... над склом - нічого нема!..... та темна панель вгорі - то на задній стіні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:24
...якщо я не помилився, то 3 квітня по другій інвестиції
- бо по першій - то вже вийшов!
...а якщо їх сумувати до купи, то на тиждень раніше вийду в нуль!
- тобто, по-факту, в кінці березня вийду в нуль....(якщо я не помилився, бо не заглядую в особовий кабінет)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярек, не вірять шо в 0 вийдете.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
9-го під 8,3% тижневих!
... я й сам не вірив по першій інвестиції!
- а після відкриття магазину в агресора і тепер ще + що випетляли по виплатам, а не загнулись - вангую, що до літа піраміда має протриматись!
- але це не точно...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:28
Прийшла нова мітла в офіс ПреЗедента - Єрмак.
Може побачити загрозу національній безпеці і дасть увазівку прикрити це казино.
Уявляєте як пару мільйонів занесе сюди...це ж люди з роботи позвільнюються і будуть тільки інших агітувати щоб сюди несли.
Економіка зупиниться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:00
Аж цікаво стало як "держава" дозволяє схожій "схемі" жити.
Хоч найцікавіше почнеться коли "вмирати" буде "схема"
Із відкритих джерел дещо нагуглив.
Є цікаві "ниточки":
Шкода людей які повірять в Ельдорадо й понесуть свої останні чи позичені сольдо в це
Невже казок в дитинстві не слухали
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:04
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... все це ми знаємо!
- головне тут - точка вИходу!(яка відділяє лохА від молодцЯ)
- от що ви всі можете поставити на противагу Просекутору, який вже місяць тому вивів своє бабло і тепер тільки косить бабло профффіту?!
- а ще, там десь суми ~ 10 000 - 20 000грн ЩОТИЖНЕВО!!!
- то що тут скажете, панове?
ДумайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:28
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Більше...але ж не можем перевірити.
У ВАс все чесно.
Зайшли на 1000 вже відбилося.
Зайшли на 10000 - відібється 3 квітня року 2020.
Наступний єтап це 100000 захід - і на роботу можна не ходити.
Ось тільки хай з нового тижня підвищать до 8,5% тижневих за срібний сертифікат.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:02
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...саме так!
... ні, на 9 (щоб мати подарунковий сертифікат на 600грн).
... ні, на такий етап можна насмілитись вже у наступній піраміді, після цієї..... - за умови, що є 1 лям наскирдованих!
(тобто, зайти своїми 10-ма %)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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