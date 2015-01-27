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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:53
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... мабуть, Квесторе_поверніться, знову пішов вивчати ювелірки...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:38
Ага...тільки що повернувся.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:14
... ого, Ви так все докладно промоніторюєте!
- отако все зважите за і проти і..... як ввійдете на 100 000!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:47
10% від ляма з дохідністю навіть 100% річних збільшать статки при значних ризиках у грн. лише на 10%
Не бачу сенсу в таких забавах.
Тут або як професійний Буратіно "гуляєш" на 50%+ від "підгруші" або проходиш мимо і навіть не переймаєшся схожими забавами
Входити в схожі забавки малими сумами взагалі не вигідно а великими ризиковано.
Висновок - проходимо повз.
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