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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

.... мабуть, Квесторе_поверніться, знову пішов вивчати ювелірки... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:38

  Долярчик написав:.... мабуть, Квесторе_поверніться, знову пішов вивчати ювелірки... :D

Ага...тільки що повернувся. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:.... мабуть, Квесторе_поверніться, знову пішов вивчати ювелірки... :D

Ага...тільки що повернувся. :)

... ого, Ви так все докладно промоніторюєте! :D
- отако все зважите за і проти і..... як ввійдете на 100 000! :shock: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:47

  Долярчик написав:***
... ні, на такий етап можна насмілитись вже у наступній піраміді, після цієї..... - за умови, що є 1 лям наскирдованих!
(тобто, зайти своїми 10-ма %)


10% від ляма з дохідністю навіть 100% річних збільшать статки при значних ризиках у грн. лише на 10% :wink:

Не бачу сенсу в таких забавах.

Тут або як професійний Буратіно "гуляєш" на 50%+ від "підгруші" або проходиш мимо і навіть не переймаєшся схожими забавами 8)

Входити в схожі забавки малими сумами взагалі не вигідно а великими ризиковано.
Висновок - проходимо повз. :roll:
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Вчора вклав в піраміду під 7.5 відсотків тижневих виплат ту саму самму, як і перший раз. В зв язку з тим що перший вклад буде компенсувати вже частку з наступного срок виходу в 0 півтора місяці; а в зв язку з тим що отримаю реферальні виплати ще менше. Подивимось що буде.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:27

тоже буду вкладывать 1К грн.
где они вклады принимают?
выплаты на ощадбанк они умеют делать?
всё всем приходит пока еженеделько как и обещают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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