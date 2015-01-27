|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:53
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... мабуть, Квесторе_поверніться, знову пішов вивчати ювелірки...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:38
Ага...тільки що повернувся.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:14
... ого, Ви так все докладно промоніторюєте!
- отако все зважите за і проти і..... як ввійдете на 100 000!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:47
10% від ляма з дохідністю навіть 100% річних збільшать статки при значних ризиках у грн. лише на 10%
Не бачу сенсу в таких забавах.
Тут або як професійний Буратіно "гуляєш" на 50%+ від "підгруші" або проходиш мимо і навіть не переймаєшся схожими забавами
Входити в схожі забавки малими сумами взагалі не вигідно а великими ризиковано.
Висновок - проходимо повз.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Вчора вклав в піраміду під 7.5 відсотків тижневих виплат ту саму самму, як і перший раз. В зв язку з тим що перший вклад буде компенсувати вже частку з наступного срок виходу в 0 півтора місяці; а в зв язку з тим що отримаю реферальні виплати ще менше. Подивимось що буде.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:27
тоже буду вкладывать 1К грн.
где они вклады принимают?
выплаты на ощадбанк они умеют делать?
всё всем приходит пока еженеделько как и обещают?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:05
Докази в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:05
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... ні, якщо будк аналогічна піраміда, як ця - то можна вкладену суму за рік х4(якщо звичайно вона протримається)
... а адреналінчик?
- а чуйку свою перевірити?
- типу зіграти, як в "лото-забава"! - тобто, ви зразу гроші за білет ВІДДАЛИ, але ще може вам пощастить і вам повернеться в нанадцять раз більше! (хоч шанси - мізерні! )
... можна і так, але тут потрібно мати міцні горішки і входити лише як тільки піраміда з'явилась на ринку!
... я вище описав - це як лотерея - просто купили дешеві, чи дорогі, чи дуже дорогі білети і чекаєте на виграш, який вам зразу/малими порціями віддають!
- єдине що - піраміда ТОЧНО лопне в будь яку мить!!!
- а от коли ця мить настане..... пересічні дізнаються в самий останній день... або й ще пізніше
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:06
Мізерна ціна щоб світити ПІП і телефон в кримінальних колах.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|