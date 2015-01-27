Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:05

ST_11 написав: 10% від ляма з дохідністю навіть 100% річних збільшать статки при значних ризиках у грн. лише на 10% 10% від ляма з дохідністю навіть 100% річних збільшать статки при значних ризиках у грн. лише на 10%

ST_11 написав: Не бачу сенсу в таких забавах Не бачу сенсу в таких забавах

ST_11 написав: Тут або як професійний Буратіно "гуляєш" на 50%+ від "підгруші" або проходиш мимо і навіть не переймаєшся схожими забавами Тут або як професійний Буратіно "гуляєш" на 50%+ від "підгруші" або проходиш мимо і навіть не переймаєшся схожими забавами

ST_11 написав: Входити в схожі забавки малими сумами взагалі не вигідно а великими ризиковано Входити в схожі забавки малими сумами взагалі не вигідно а великими ризиковано

... ні, якщо будк аналогічна піраміда, як ця - то можна вкладену суму за рік х4(якщо звичайно вона протримається)... а адреналінчик?- а чуйку свою перевірити?- типу зіграти, як в "лото-забава"! - тобто, ви зразу гроші за білет ВІДДАЛИ, але ще може вам пощастить і вам повернеться в нанадцять раз більше! (хоч шанси - мізерні! )... можна і так, але тут потрібно мати міцні горішки і входити лише як тільки піраміда з'явилась на ринку!... я вище описав - це як лотерея - просто купили дешеві, чи дорогі, чи дуже дорогі білети і чекаєте на виграш, який вам зразу/малими порціями віддають!- єдине що - піраміда ТОЧНО лопне в будь яку мить!!!- а от коли ця мить настане..... пересічні дізнаються в самий останній день... або й ще пізніше