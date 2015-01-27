- от вже годину пробую.....
(раніше теж таке бувало)
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... дратує інколи, що годі зайти в свій кабінет!
- от вже годину пробую.....
(раніше теж таке бувало)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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