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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... дратує інколи, що годі зайти в свій кабінет!
- от вже годину пробую.....
(раніше теж таке бувало)
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... ну нарешті зайшов...
- все прийшло...
Зображення
Зображення
... як легко робляться скріни....
- але Просекутору це не потрібно - ми ж джентльмени, віромо йому на слово! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:24

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Долярчик
Ваша ніжна психика не витримає таких сум :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:19

  prosecutor написав:Долярчик
Ваша ніжна психика не витримає таких сум :)

Можете кинути ПП...
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:21

  prosecutor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Вчора вклав в піраміду під 7.5 відсотків тижневих виплат ту саму самму, як і перший раз. В зв язку з тим що перший вклад буде компенсувати вже частку з наступного срок виходу в 0 півтора місяці; а в зв язку з тим що отримаю реферальні виплати ще менше. Подивимось що буде.

Докази в студію. :)


Я вам що, маю щось доводити? Записав для історії.

Не мені ...всій громадськості. :wink:
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:25

  prosecutor написав:Долярчик
Ваша ніжна психика не витримає таких сум :)

...моя - витримає! :D
- а от чи витримає психіка тих панів, які на початку цієї гілки "нападали" на мене.... казали, що це фігня і що лише лОхи в це вкладають....
- а побачили б, що тут РЕАЛЬНО люди ВЖЕ мають профіт!
- що бабло просто падає з неба і ще й немале!
- тоді б вони свої язики засунули б жо......! :D :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:30

... лише Долярчик надає пруфи! ДумайТЕ! ©®™)))

....а вони - молодці! (моя школа :) ) - розтягнули виплати тепер на місяць :!: для тих, хто хоче отримувати готівкою і вклав не більше 10тис.грн ;)
Зображення
...тому, я свої замовив на картку - мають прийти 18 числа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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