- от вже годину пробую.....
(раніше теж таке бувало)
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:18
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... дратує інколи, що годі зайти в свій кабінет!
- от вже годину пробую.....
(раніше теж таке бувало)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... ну нарешті зайшов...
- все прийшло...
... як легко робляться скріни....
- але Просекутору це не потрібно - ми ж джентльмени, віромо йому на слово!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:24
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярчик
Ваша ніжна психика не витримає таких сум
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:19
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:21
Не мені ...всій громадськості.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 15:25
...моя - витримає!
- а от чи витримає психіка тих панів, які на початку цієї гілки "нападали" на мене.... казали, що це фігня і що лише лОхи в це вкладають....
- а побачили б, що тут РЕАЛЬНО люди ВЖЕ мають профіт!
- що бабло просто падає з неба і ще й немале!
- тоді б вони свої язики засунули б жо......!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:30
... лише Долярчик надає пруфи! ДумайТЕ! ©®™)))
....а вони - молодці! (моя школа ) - розтягнули виплати тепер на місяць для тих, хто хоче отримувати готівкою і вклав не більше 10тис.грн
...тому, я свої замовив на картку - мають прийти 18 числа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Громадськість може йти куди подалі. Хто не встиг той запізнився. Я тут свій код не даю, так що мені все одно
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:05
А який цімес тому що комусь свій код віддав?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:07
Долярчик, доносьте щоб 5000 капало в тиждень.
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