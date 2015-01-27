... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:47
... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Рефералка працює якщо через твій код заходять
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02
... але працює вже тільки в одну сторону(на користь менеджера) з Нового року?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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