... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:47
... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Рефералка працює якщо через твій код заходять
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02
... але працює вже тільки в одну сторону(на користь менеджера) з Нового року?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 07:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Рефералка завди так працювала і буде працювати. За рахунок цього піраміда росте.
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:42
prosecutor
... чому завжди, якщо до Нового року - і я отримував, і менеджер?...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:02
Долярчик, не хоче контора шоб така дрібнота як Ви плуталась в магазах під ногами в черзі за готівочкою.
Ну і діяльність такої контори як ця, це ще один признак не реформованості правоохоронної системи Неньки України.
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