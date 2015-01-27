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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:47

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, доносьте щоб 5000 капало в тиждень. :)

... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді :!: :wink: :mrgreen:

п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Рефералка працює якщо через твій код заходять
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02

  prosecutor написав:Рефералка працює якщо через твій код заходять

... але працює вже тільки в одну сторону(на користь менеджера) з Нового року?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 07:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Рефералка завди так працювала і буде працювати. За рахунок цього піраміда росте.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:42

prosecutor
... чому завжди, якщо до Нового року - і я отримував, і менеджер?... :?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:02

Долярчик, не хоче контора шоб така дрібнота як Ви плуталась в магазах під ногами в черзі за готівочкою.
Ну і діяльність такої контори як ця, це ще один признак не реформованості правоохоронної системи Неньки України.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:26

Квесторе_поверніться
... по першому абзаці вашого допису - то вони все правильно роблять(я б теж так робив би на їхньому місці :mrgreen: )
- от то, що вони недавно затупили із затримкою виплат - це дуже негативно вдарило по їхньому приносі, а головне по реінвестуванні!
- так, як більшість буде найближчим часом лише вигрібати, а не реінвестувати!(нашугали, як наче крокодил біля берега завчасно клацнув зубами біля антелоп) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:по першому абзаці вашого допису - то вони все правильно роблять(я б теж так робив би на їхньому місці

А чому це Ви так вважаєте?
На картку виплати йдуть з затримками...а якщо ці затримки вже більше пару тижнів...місяця?
Так це тільки жирні коти своє отримають в магазі а хто менше 50000 вклав будуть чекати і чекати виплат на картку і не дочекаються.
Ви несіть несіть а будем платити тільки товстосумам?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:А чому

.... ну це ж очевидно, що в такий спосіб - розтягують виплати!
- спочатку набирали всіх підряд, а коли вийшли на певний рівень, де потрібно багатьом чималі кешбеки виплачувати - зробили отаку фішку з затягуванням виплат...
- в іншому б випадку, потрібно було б вже все схлопувати!(тим паче, що в агресора справи пішли не дуже) - можливо, що саме через це, вони і притормозили виплати....
- а так, як вони вирішили далі "крутити барабан", то маємо, що маємо ;)

- і бачите(я вгорі викладав), що вони, навіть, 10% ТИЖНЕВИХ пропонують, щоб люди лиш не забирали, а ЗРАЗУ Ж з балансу реінвестували! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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