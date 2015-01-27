... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:47
... я вже писав -.... хіба що вже у наступній піраміді
п. с.
... я от серйозно намилююсь на іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Рефералка працює якщо через твій код заходять
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:02
... але працює вже тільки в одну сторону(на користь менеджера) з Нового року?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 07:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Рефералка завди так працювала і буде працювати. За рахунок цього піраміда росте.
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:42
prosecutor
... чому завжди, якщо до Нового року - і я отримував, і менеджер?...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:02
Долярчик, не хоче контора шоб така дрібнота як Ви плуталась в магазах під ногами в черзі за готівочкою.
Ну і діяльність такої контори як ця, це ще один признак не реформованості правоохоронної системи Неньки України.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 14:26
Квесторе_поверніться
... по першому абзаці вашого допису - то вони все правильно роблять(я б теж так робив би на їхньому місці )
- от то, що вони недавно затупили із затримкою виплат - це дуже негативно вдарило по їхньому приносі, а головне по реінвестуванні!
- так, як більшість буде найближчим часом лише вигрібати, а не реінвестувати!(нашугали, як наче крокодил біля берега завчасно клацнув зубами біля антелоп)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А чому це Ви так вважаєте?
На картку виплати йдуть з затримками...а якщо ці затримки вже більше пару тижнів...місяця?
Так це тільки жирні коти своє отримають в магазі а хто менше 50000 вклав будуть чекати і чекати виплат на картку і не дочекаються.
Ви несіть несіть а будем платити тільки товстосумам?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... ну це ж очевидно, що в такий спосіб - розтягують виплати!
- спочатку набирали всіх підряд, а коли вийшли на певний рівень, де потрібно багатьом чималі кешбеки виплачувати - зробили отаку фішку з затягуванням виплат...
- в іншому б випадку, потрібно було б вже все схлопувати!(тим паче, що в агресора справи пішли не дуже) - можливо, що саме через це, вони і притормозили виплати....
- а так, як вони вирішили далі "крутити барабан", то маємо, що маємо
- і бачите(я вгорі викладав), що вони, навіть, 10% ТИЖНЕВИХ пропонують, щоб люди лиш не забирали, а ЗРАЗУ Ж з балансу реінвестували!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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