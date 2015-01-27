Додано: Нед 16 лют, 2020 14:02

Долярчик, не хоче контора шоб така дрібнота як Ви плуталась в магазах під ногами в черзі за готівочкою.

Ну і діяльність такої контори як ця, це ще один признак не реформованості правоохоронної системи Неньки України.