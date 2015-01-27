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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:00
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Заносять норм. Не менше ніж раніше, якщо не більше.
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Крім того, що моя знайома в черзі бачить, як молоді хлопці несуть туди готівку(останній раз пацан 200тис. при ній клав у касу) зі знайомих - не чувати!
- тільки або реінвестують, або забирають! (більше, на моменті, забирають, так як ще раз повторю - контора клієнтів нашугала)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:57
Ну і ще з рубрики: Хто, як не Долярчик надасть свіжу інфу!
Повідомлення з Вайберу -
Єлєна Александровна B2B:
Информация от В2В!
За покупку серебряного сертификата:
С 17 по 23 февраля, включительно, бонус 8%,
с баланса 10% в неделю.
С 24 февраля по 1 марта, включительно, покупка с баланса 9,5%.
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:59
... і зразу прийшло наступне повідомлення на Вайбер...
Информация от В2В
Между участниками проекта, совершившими покупку от 3 000 грн. (45 000 тенге, 9 000 руб., 150$), в период с 17 по 23 февраля, включительно, компания В2В Jewelry проводит розыгрыш 39-ти ДЕНЕЖНЫХ призов:
20 шт по 1 000 $
10 шт по 2 000 $
5 шт по 5 000 $
3 шт по 10 000 $
1 шт по 30 000 $
Розыгрыш состоится 25 февраля по номеру покупки!
Желаем всем удачи!
Живите в достатке!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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