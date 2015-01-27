Додано: Вів 18 лют, 2020 12:18

... розказує знайома, що вчора в готелі Львів була велика презентація(чи як то називається? ) по В2В!- що людей там була массссссса!!!- що там все детально розказували, все по полицях розтавляли:- скільки магазинів планують відкривати....- як і на чім вони заробляють...- що працюють з 11-ма ювелірними заводами...- також відповідали на питання, чи вони не МММ і т. п.- казали: "... а навіщо ми б так розширювались? - навіщо це все в таких масштабах відкривали?"- казали: "... ми над цим проектом працювали/створювали 4р.!....... - у нас аналогів немає у всьому світі! "п. с.... може це вже є в ютубі?п. с. 2...от і я так кажу, що то літа мають ТОЧНО дотягнути!... але це - сугубо моя думка!