... так отото, що я не хотів бути зверху на мурашці, тому ще півтора місяця буду намагатись вилазити на поні
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:57
... так отото, що я не хотів бути зверху на мурашці, тому ще півтора місяця буду намагатись вилазити на поні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:17
Кресліть кожний день в календарі до 3 квітня.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Виплату отримав. Поки що все гуд.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:06
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:18
... інформація - СВІЖАК!!!!!!!!
... розказує знайома, що вчора в готелі Львів була велика презентація(чи як то називається? ) по В2В!
- що людей там була массссссса!!!
- що там все детально розказували, все по полицях розтавляли:
- скільки магазинів планують відкривати....
- як і на чім вони заробляють...
- що працюють з 11-ма ювелірними заводами...
- також відповідали на питання, чи вони не МММ і т. п.
- казали: "... а навіщо ми б так розширювались? - навіщо це все в таких масштабах відкривали?"
- казали: "... ми над цим проектом працювали/створювали 4р.!....... - у нас аналогів немає у всьому світі! "
п. с.
... може це вже є в ютубі?
п. с. 2
...от і я так кажу, що то літа мають ТОЧНО дотягнути!
... але це - сугубо моя думка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:54
Краще відзвітуйте як грошенята на карту капнули.
Людей кличуть щоб несли щоб було чим платити попередникам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... о, а я й забув, що то сьогодні мвють капнути - зараз гляну!
п. с.
... глянув - ще нема...
- може аж ввечері зайдуть...
...а по другому і бути не може
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|