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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:1)... вкладаєте за 3 міс до розвалу піраміди = вилазити на коня!

Як сі чується під конем? :)

... так отото, що я не хотів бути зверху на мурашці, тому ще півтора місяця буду намагатись вилазити на поні :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:17

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:1)... вкладаєте за 3 міс до розвалу піраміди = вилазити на коня!

Як сі чується під конем? :)

... так отото, що я не хотів бути зверху на мурашці, тому ще півтора місяця буду намагатись вилазити на поні :mrgreen:

Кресліть кожний день в календарі до 3 квітня. :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Виплату отримав. Поки що все гуд.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:06

  prosecutor написав:Виплату отримав. Поки що все гуд.

В Харкові чи Дніпрі?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:18

... інформація - СВІЖАК!!!!!!!!

... розказує знайома, що вчора в готелі Львів була велика презентація(чи як то називається? ) по В2В!
- що людей там була массссссса!!!
- що там все детально розказували, все по полицях розтавляли:
- скільки магазинів планують відкривати....
- як і на чім вони заробляють...
- що працюють з 11-ма ювелірними заводами...

- також відповідали на питання, чи вони не МММ і т. п.
- казали: "... а навіщо ми б так розширювались? - навіщо це все в таких масштабах відкривали?"
- казали: "... ми над цим проектом працювали/створювали 4р.!....... - у нас аналогів немає у всьому світі! "

п. с.
... може це вже є в ютубі?

п. с. 2
...от і я так кажу, що то літа мають ТОЧНО дотягнути! :D
... але це - сугубо моя думка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:54

  Долярчик написав:... розказує знайома, що вчора в готелі Львів була велика презентація(чи як то називається? ) по В2В!
- що людей там була массссссса!!!
- що там все детально розказували, все по полицях розтавляли:
- скільки магазинів планують відкривати....
- як і на чім вони заробляють...
- що працюють з 11-ма ювелірними заводами...

- також відповідали на питання, чи вони не МММ і т. п.
- казали: "... а навіщо ми б так розширювались? - навіщо це все в таких масштабах відкривали?"
- казали: "... ми над цим проектом працювали/створювали 4р.!....... - у нас аналогів немає у всьому світі! "

п. с.
... може це вже є в ютубі?

п. с. 2
...от і я так кажу, що то літа мають ТОЧНО дотягнути! :D
... але це - сугубо моя думка!

Краще відзвітуйте як грошенята на карту капнули. :)
Людей кличуть щоб несли щоб було чим платити попередникам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Краще відзвітуйте як грошенята на карту капнули

... о, а я й забув, що то сьогодні мвють капнути :) - зараз гляну!

п. с.
... глянув - ще нема...
- може аж ввечері зайдуть...
  Квесторе_поверніться написав:Людей кличуть щоб несли щоб було чим платити попередникам

...а по другому і бути не може ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:50

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... чую знову їхня реклама шурує на радіо повним ходом! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:54

  Долярчик написав:... чую знову їхня реклама шурує на радіо повним ходом! :)

Про Вас дбають. :)
А кажуть що це піраміда...що більшість поляже під обломками?
Забув народ Пантелеймоновича...мабуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49

Re: В2В - Зробимо вас разом!))))

  Квесторе_поверніться написав:А кажуть що це піраміда...що більшість поляже під обломками?

... так в тому то і справа, що там на презентації(зі слів знайомої) кажуть людям, що вони тільки наберають оберти/розмах...
- що у них грандіозні плани на розвиток!
- що будуть "захоплювати цілий світ"! :D
- що про "кінцеву станцію", навіть, і близько не думають!

п. с.
... прикро... - для розумних голів - вони вже стільки наговорили СОЛОДКОГО, що то і сліпий побачить/зрозуміє, що така халява - вічною/чи довготривалою бути НЕ МОЖЕ!!!

п. с. 2
.. але, незважаючи на вищенаписане - для деяких тутешніх.... буде винуватий, все одно, Долярчик :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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