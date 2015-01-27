Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23

Долярчик, а скільки отримують батьки-засновники піраміди нам і не снилось.

Посилилась інфопропаганда з різних напрямків щоб несли сюди грошенята.

Правоохоронна система німа...привіт Авакову.

Скільки людей постраждає коли зараз в піраміді біля 300 тисяч навіть важко уявити.

Де контрпропаганда ПреЗедента?

Долярчик, Ви ж за Зе голосували?