Так Ви ще на Миколая попередили шо В2В фінансова піраміда крах якої неминучий.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:13
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так Ви ще на Миколая попередили шо В2В фінансова піраміда крах якої неминучий.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:38
.... але, якщо Ви читали перші сторінки цієї гілки..... то мене зразу почали звинувачувати так, наче я співзасновник В2В
- а я просто тут хотів зібрати різні думки про ту контору...... а не про себе
... і взагалі, були якісь закиди тут, чи на іншій гілці, що то всьо фігня і заробити у цій піраміді - НЕМОЖЛИВО!
...тому я взяв, і зробив "реаліті шоу" , щоб на своєму прикладі показати - чи можна, чи ні!
- але, ми вже чітко знаємо, що МОЖНА! - хто зайшов 3-4міс тому і вивів своє, а не докладав - вже отримує ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23
Долярчик, а скільки отримують батьки-засновники піраміди нам і не снилось.
Посилилась інфопропаганда з різних напрямків щоб несли сюди грошенята.
Правоохоронна система німа...привіт Авакову.
Скільки людей постраждає коли зараз в піраміді біля 300 тисяч навіть важко уявити.
Де контрпропаганда ПреЗедента?
Долярчик, Ви ж за Зе голосували?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:42
для тупорилих скаммерів
Привіт Mavrodians!
Після того , як нова класична система повністю працює, все повернулося в нормальне русло і став більш краще , як і очікувалося. І одна з найбільших речей , що трапляються зараз оффлайн події повертається до своєї діяльності.
У нас є два (2) Таблиця ділових зустрічей і заходів , що проводяться тиждень тому два наших (2) активних Guiders в різних місцях.
+50грн !
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:05
Відчуваю шо контора ше Доляреку не заплатила...нема грошей...мабуть.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:40
... оооооооо, з такою, як у Вас чуйкою - ні в в2в , ні в інші азартні ігри - грати НЕМОЖНА!!!
- та й на валютних качелях грати Вам не бажано!
... все прийшло ще вчора ввечері біля 19-ї год.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:30
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:13
Докази в студію.
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