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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:13

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:буде винуватий, все одно, Долярчик

Так Ви ще на Миколая попередили шо В2В фінансова піраміда крах якої неминучий.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:буде винуватий, все одно, Долярчик

Так Ви ще на Миколая попередили шо В2В фінансова піраміда крах якої неминучий.

.... але, якщо Ви читали перші сторінки цієї гілки..... то мене зразу почали звинувачувати так, наче я співзасновник В2В :mrgreen:
- а я просто тут хотів зібрати різні думки про ту контору...... а не про себе :mrgreen:

... і взагалі, були якісь закиди тут, чи на іншій гілці, що то всьо фігня і заробити у цій піраміді - НЕМОЖЛИВО!
...тому я взяв, і зробив "реаліті шоу" :mrgreen: , щоб на своєму прикладі показати - чи можна, чи ні!

- але, ми вже чітко знаємо, що МОЖНА! - хто зайшов 3-4міс тому і вивів своє, а не докладав - вже отримує ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23

Долярчик, а скільки отримують батьки-засновники піраміди нам і не снилось.
Посилилась інфопропаганда з різних напрямків щоб несли сюди грошенята.
Правоохоронна система німа...привіт Авакову.
Скільки людей постраждає коли зараз в піраміді біля 300 тисяч навіть важко уявити.
Де контрпропаганда ПреЗедента?
Долярчик, Ви ж за Зе голосували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:42

для тупорилих скаммерів :mrgreen:



Привіт Mavrodians!

Після того , як нова класична система повністю працює, все повернулося в нормальне русло і став більш краще , як і очікувалося. І одна з найбільших речей , що трапляються зараз оффлайн події повертається до своєї діяльності.

У нас є два (2) Таблиця ділових зустрічей і заходів , що проводяться тиждень тому два наших (2) активних Guiders в різних місцях.

https://mmmglobal.world/news/

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:05

Відчуваю шо контора ше Доляреку не заплатила...нема грошей...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:Відчуваю шо контора ше Доляреку не заплатила...нема грошей...мабуть.

... оооооооо, з такою, як у Вас чуйкою - ні в в2в , ні в інші азартні ігри - грати НЕМОЖНА!!! :mrgreen:
- та й на валютних качелях грати Вам не бажано! :mrgreen:

... все прийшло ще вчора ввечері біля 19-ї год.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:13

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відчуваю шо контора ше Доляреку не заплатила...нема грошей...мабуть.

... оооооооо, з такою, як у Вас чуйкою - ні в в2в , ні в інші азартні ігри - грати НЕМОЖНА!!! :mrgreen:
- та й на валютних качелях грати Вам не бажано! :mrgreen:

... все прийшло ще вчора ввечері біля 19-ї год.

Докази в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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