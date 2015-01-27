Він взагалі не поважає громадськість...жодного доказу не надав.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Він взагалі не поважає громадськість...жодного доказу не надав.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:14
... ні, жодних затримок!
- все стало на свої місця, як і раніше!
- думаєте, чого я недавно написав, що думаю, що до літа має ще протриматись?
- а раніше, то так само думав, як і Вкладчик1234, що все накриється вже в січні-лютому цього року!
... а воно он як, Міхалич!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:51
#чотаржал)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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