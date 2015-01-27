Додано: Чет 20 лют, 2020 15:44

Квесторе_поверніться написав: Для відновлення довіри скріни в студію Для відновлення довіри скріни в студію

Квесторе_поверніться написав: кажуть кажуть

1)...зразу ж після Просекутора.... - Ви(ми) ж йому і так вірите2)...та такі копійчані суми вже і трохи соромно викладати серед інвесторів, які повкладали сотні тисяч грн!... чув, що в Пскові ще 2 маг. відкрили....- а так, то кажуть, що ті магази шуруть по декілька штук в тиждень! - у нас в Ненці...... коротше, набирають оберти..... - але, я щось жим-жим ще туди докидати... - хоч моя чуйка мені підказує, що МІНІМУМ ще до літа буде "крутитись барабан"!... а, якщо протримається до кінця літа, то там я вже знову буду думати про доливання туди....Чому?- бо, ставлячи себе на місце їхнього керівництва, я б захлопував цю лохоловкуабо тепер - влітку(червень-липень), або вже чекав наступної зими(січня-лютого).... або..... одного дня - ввів би правило, що виплати з балансу можна буде вивести, лише по закінченні дії сертифікату- але, залишив би правило, що з балансу можна будь-коли реінвестувати!п. с....може то до них податись на роботу "підкажчика" ведення бізнесу?