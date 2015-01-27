Він взагалі не поважає громадськість...жодного доказу не надав.
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Він взагалі не поважає громадськість...жодного доказу не надав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:14
... ні, жодних затримок!
- все стало на свої місця, як і раніше!
- думаєте, чого я недавно написав, що думаю, що до літа має ще протриматись?
- а раніше, то так само думав, як і Вкладчик1234, що все накриється вже в січні-лютому цього року!
... а воно он як, Міхалич!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:51
#чотаржал)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:23
Ви ніколи не дізнаєтесь, всі магазини по команді можуть закритись за одну ніч.
Поки платять і відкривають нові магазини з салонами - будуть нові клієнти і будуть виплати.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:39
... це все очевидні речі!
- от де б розкопати інсайд?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:07
Так завжди скріни постили, була абсолютна довіра...яка зараз похитнулась.
Для відновлення довіри скріни в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:16
Долярчик, кажуть в Калініні магаз відкрили? Правда?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 20 лют, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:44
Зробимо їх ще раз!!!)))
1)...зразу ж після Просекутора.... - Ви(ми) ж йому і так вірите
2)...та такі копійчані суми вже і трохи соромно викладати серед інвесторів, які повкладали сотні тисяч грн!
... чув, що в Пскові ще 2 маг. відкрили....
- а так, то кажуть, що ті магази шуруть по декілька штук в тиждень! - у нас в Ненці...
... коротше, набирають оберти..... - але, я щось жим-жим ще туди докидати... - хоч моя чуйка мені підказує, що МІНІМУМ ще до літа буде "крутитись барабан"!
... а, якщо протримається до кінця літа, то там я вже знову буду думати про доливання туди....
Чому?
- бо, ставлячи себе на місце їхнього керівництва, я б захлопував цю лохоловку або тепер - влітку(червень-липень), або вже чекав наступної зими(січня-лютого)
.... або..... одного дня - ввів би правило, що виплати з балансу можна буде вивести, лише по закінченні дії сертифікату
- але, залишив би правило, що з балансу можна будь-коли реінвестувати!
п. с.
...може то до них податись на роботу "підкажчика" ведення бізнесу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:17
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Піраміда то не є бізнес.
І чим піраміда виросте більшою а потім завалиться тим більший шкандаль для влади.
А зараз за все Зе відповідає. Чому він не прикриває ...в долі? Не вірю.
Ви ж Зе підсталяєте беручи участь в цьому бізобразії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Довіряв...але перевірити жоден факт не зміг.
Так що лише інфо від Вас була достовірна.
А остання, лише слова...не підтверджені достовірними фактами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|