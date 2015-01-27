Додано: Чет 20 лют, 2020 17:05

- ну а що людей хтось силою туди пхає???!

- кожна людина СВІДОМА і має за свої вчинки відповідати!

- і мають СВІДОМО розуміти, що влада за це відповідальності не несе, так як ця піраміда не є державною! (як наприклад держбанки)



п. с.

... а що мені тут виставляти пруфи, якщо крім Вас, тут нікому і не цікаво....

- вже і на київській гілці добре щнають про цю тему, і на валютній... - але сюди не йдуть обговорити/запитати/висказатись і т. п.



...в такому разі, можу і в ПП Вам кинути, так як тут всім пох на це...