- ну а що людей хтось силою туди пхає???!
- кожна людина СВІДОМА і має за свої вчинки відповідати!
- і мають СВІДОМО розуміти, що влада за це відповідальності не несе, так як ця піраміда не є державною! (як наприклад держбанки)
п. с.
... а що мені тут виставляти пруфи, якщо крім Вас, тут нікому і не цікаво....
- вже і на київській гілці добре знають про цю тему, і на валютній... - але сюди не йдуть обговорити/запитати/висказатись і т. п.
...в такому разі, можу і в ПП Вам кинути, так як тут всім пох на це...
п. с. 2
... дивно, бо тут так само ЛЕГКО втратити, як і заробити!
50/50