Додано: Чет 20 лют, 2020 17:05

- ну а що людей хтось силою туди пхає???!- кожна людина СВІДОМА і має за свої вчинки відповідати!- і мають СВІДОМО розуміти, що влада за це відповідальності не несе, так як ця піраміда не є державною! (як наприклад держбанки)п. с.... а що мені тут виставляти пруфи, якщо крім Вас, тут нікому і не цікаво....- вже і на київській гілці добре знають про цю тему, і на валютній... - але сюди не йдуть обговорити/запитати/висказатись і т. п....в такому разі, можу і в ПП Вам кинути, так як тут всім пох на це...п. с. 2... дивно, бо тут так само ЛЕГКО втратити, як і заробити!50/50