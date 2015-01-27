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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:05
- ну а що людей хтось силою туди пхає???!
- кожна людина СВІДОМА і має за свої вчинки відповідати!
- і мають СВІДОМО розуміти, що влада за це відповідальності не несе, так як ця піраміда не є державною! (як наприклад держбанки)
п. с.
... а що мені тут виставляти пруфи, якщо крім Вас, тут нікому і не цікаво....
- вже і на київській гілці добре знають про цю тему, і на валютній... - але сюди не йдуть обговорити/запитати/висказатись і т. п.
...в такому разі, можу і в ПП Вам кинути, так як тут всім пох на це...
п. с. 2
... дивно, бо тут так само ЛЕГКО втратити, як і заробити!
50/50
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:04
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:17
Долярчик написав:
і мають СВІДОМО розуміти, що влада за це відповідальності не несе, так як ця піраміда не є державною! (як наприклад держбанки)
Ось тут Ви помиляєтесь.
Кожна контора де бігають грошенята має реєструватись і контролюватись щоб грошенята бігали по правилах.
Уявляєте як в піраміді буде мільйон халявщиків і вона завалюється перед виборами в місцеві органи влади. Буде розіграний сценарій що це саме Зе наїхав на цих благородних Гонту і Ко, які людям платили і платили б ще багато років якби не наїзд.
Халявщики з В2В негодують.
І Зе програє місцеві вибори...
І Долярек брав участь і по суті зіграв проти свого кумира ПреЗедента.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:52
Квесторе_поверніться
... давайте розбиратись
- контора = магазини з ювеліркою - так? - так!
- доки на продаж ювелірки мають? - так!
- у нас кешбек дозволений? - так!
- подарунки/акції/розіграші призів можуть проводити? - так!
- люди добровільно туди гроші несуть? - так!
- і т. д. і т. п.
- то що - не так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:44
дел
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:38
... я не побачив відповіді, яку Ви потерли
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:38
Долярчик написав:
... я не побачив відповіді, яку Ви потерли
Там була підказка за що можна закривати контору.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:06
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
... я не побачив відповіді, яку Ви потерли
Там була підказка за що можна закривати контору.
... та закрити можна і цілком чесну/білу контору....
- я просто веду до того, що коли прийдуть до Вас додому люди в масках і під дулом автомата попросять ввічливо
віддати їм Ваші гроші - це одне! (кримінал)
- а коли Ви САМІ, занесли в ту, чи іншу контору свої гроші і добровільно віддали їх - то це зовсім інше!(доброчинність/меценацтво)
ДумайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:26
Долярчик написав:
а коли Ви САМІ, занесли в ту, чи іншу контору свої гроші і добровільно віддали їх - то це зовсім інше!(доброчинність/меценацтво)
Ви самі занесли в піраміду з ціллю доброчинності?
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