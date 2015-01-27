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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:58
подарунковий сертифікат
Що робити з подарунковим сертифікатом? На нього бонус нараховується?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:01
Отоварити. Ні.
А на багато зайшли якщо не секрет?
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