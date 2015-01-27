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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:58
подарунковий сертифікат
Що робити з подарунковим сертифікатом? На нього бонус нараховується?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:01
Отоварити. Ні.
А на багато зайшли якщо не секрет?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:07
... еееехххххх, як я....
- але я спочатку ПРОБНО зайшов 1тис. в кінці листопада, а 9го січня ще докинув 9тис.
....а так, якщо б я зразу, як і Ви вклав 10.......... я б вже отих 827грн/тиждень що капають, вже б намазував на хліб!
... ну нічо, подождьомсссс..... їхню мать!
п. с.
... от думаю.... Ви, якщо б не 10тис. тоді вклали, а 100 000 - зараз би чистякових отримували 8 ХХХтис. грн щотижня!
... але, хто ж знав... хто ж знав!
.... а тепер, чим далі в ліс, тим більше лячно вкладати!
- чи Ви ще плануєте доливати туди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:10
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... я ще свій подарунковий сертифікат - теж ще неотоварив..... ніяк руки не доходять
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
проценти у ваш прибуток нараховується з вкладень інших вкладників, нижчих рангом. Так буде продовжуватися, доки не закінчаться люди що хочуть сюди вкладати.
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