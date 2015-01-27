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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:58

подарунковий сертифікат

Що робити з подарунковим сертифікатом? На нього бонус нараховується?
мовчун
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:01

  мовчун написав:Що робити з подарунковим сертифікатом? На нього бонус нараховується?

Отоварити. Ні.
А на багато зайшли якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:09

Квесторе_поверніться
Ні, небагато - 10 кгрн. В середині грудня.
мовчун
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:07

  мовчун написав:Квесторе_поверніться
Ні, небагато - 10 кгрн. В середині грудня.

... еееехххххх, як я....
- але я спочатку ПРОБНО зайшов 1тис. в кінці листопада, а 9го січня ще докинув 9тис.

....а так, якщо б я зразу, як і Ви вклав 10.......... я б вже отих 827грн/тиждень що капають, вже б намазував на хліб! :mrgreen:
... ну нічо, подождьомсссс..... їхню мать! :mrgreen:

п. с.
... от думаю.... Ви, якщо б не 10тис. тоді вклали, а 100 000 - зараз би чистякових отримували 8 ХХХтис. грн щотижня!

... але, хто ж знав... хто ж знав!
.... а тепер, чим далі в ліс, тим більше лячно вкладати! :shock:
- чи Ви ще плануєте доливати туди?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:10

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... я ще свій подарунковий сертифікат - теж ще неотоварив..... ніяк руки не доходять :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

проценти у ваш прибуток нараховується з вкладень інших вкладників, нижчих рангом. Так буде продовжуватися, доки не закінчаться люди що хочуть сюди вкладати.
ol_sedinkin
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:19

В ютубчике под видосами уже начинают жаловаться на задержки выплат, и пропажи мелочи с баланса.
Наличными пока выдают вроде без проблем.
Видимо есть локальные разрывы ликвидности.
Или банки уже банят эту карусель понемногу.
Посмотрим как пирамида переживет "женский день"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:11

  Долярчик написав:
  мовчун написав:Квесторе_поверніться
Ні, небагато - 10 кгрн. В середині грудня.

... еееехххххх, як я....
- але я спочатку ПРОБНО зайшов 1тис. в кінці листопада, а 9го січня ще докинув 9тис.

....а так, якщо б я зразу, як і Ви вклав 10..........
- чи Ви ще плануєте доливати туди?

я не відразу - спочатку 5, а потім в першій декаді січня - ще на 5. Психологічно з цими грошима "попрощався".
Це був свого роду експеримент заради цікавості - 10 кгрн. кардинально на мій фін.стан не впливають, а сумою в 100 тис. я б не ризикнув. Тому чекаю на повернення, а далі 50% вивожу, 50%-реінвест. Якось так...
Те, що це піраміда,яка може обвалитися в будь-який момент, 100% усвідомлюю :D
мовчун
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:39

А хто донор, від кого грошенята заходять на картку імярека як кишмиш від контори?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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