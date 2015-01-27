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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:21
Долярчик, скільки в тиждень капає хто зараз прийшов по срібло?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:50
... та вони кожен тиждень змінюють я й не слідкую....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:50
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Деньги получил. Олени идут. Боятся, но жадность и жажда легких денег заставляет их нести свои кровные в пирамиду. Это хорошо.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:11
Честно говоря, немного сожалею, что не узнал об этом хайпе раньше, например в начале 19 а ещё лучше в конце 18. Профукал момент. Сейчас уже зась входить, нет смысла) Свой прогноз не отменяю, Хотя ходил на их презентацию и там всё красиво пели, что проект будет работать очень долго и собираются открывать магазины еще в 30 странах. Вообщем кудесники)))
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:47
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... відкрили б магазин в Польщі - зразу можна було б заходити по крупному!
... хоча, вхід в московію - теж чимало значить!
.... то чого ми боїмося?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:40
Скоро на КРЖН появится определённое число покупателей элитной недвижимости. Источник дохода- Долярчик и Ко.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:07
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
То ми боїмося...а Ви ні.
Контора чекає від 100000 від Вас.
Поверне взад всього за....3 місяці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:27
шикарна стаття
особливо сподобалось "в НКЦБФР сказали, что давно следят за компанией, но пока не могут вмешаться; в Нацкомфинуслуг – что не имеют полномочий; в НБУ – что займутся этим вопросом в пределах полномочий, пообещав, что уведомят правоохранителей; в прокуратуре - что не обязаны давать гражданам юридическую консультацию по каким-либо вопросам.
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