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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:51

... і будь тут мудрим ©

  Квесторе_поверніться написав:То ми боїмося...а Ви ні.
Контора чекає від 100000 від Вас.
Поверне взад всього за....3 місяці.

...і я забоявся!
- а так би, замість тої першої тисячки - вклав би 100 тисячок!
- то зараз би ВЖЕ ОТРИМУВАВ 8 000ГРН ПРИБУТКУ ЩОТИЖНЕВО!!!
... а так.... тепер чим раз, тим більше жим-жим..... бо піраміда в самому розпалі!
(а може вже згасає..... - а може ще не досягла екватора :) )

...але вони продовжують "крутити барабан"! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:07

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... вчора я тут "відруля" написав про "вихід в Польщу"....
- а тут бац! - і мені таке відео приходить........ (містика :shock: ..... правда, я його ще не переглянув, але назва - говорить сама за себе! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения

Хотя продает сертификаты, что можно считать ценными бумагами и, по сути, привлекает деньги населения, хотя после скандального дела банка Михайловский, закон запрещает это всем юрлицам, кроме банков и кредитных союзов.


Можно ли прямо называть B2B Jewelry пирамидой? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что да. По словам Оносовского из юрфирмы Де-Юре, модель B2B напоминает известную "схему Понци", при которой финансовая пирамида прикрывалась инвестициями в якобы реальный бизнес.


Признаки действительно есть: нереально высокие проценты, постоянный расчет на новых участников, отсутствие экономического базиса в бизнес-модели


Когда вся эта пирамида навернётся, не забудьте устраивать митинги в свою защиту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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