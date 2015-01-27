Квесторе_поверніться написав:То ми боїмося...а Ви ні. Контора чекає від 100000 від Вас. Поверне взад всього за....3 місяці.
...і я забоявся! - а так би, замість тої першої тисячки - вклав би 100 тисячок! - то зараз би ВЖЕ ОТРИМУВАВ 8 000ГРН ПРИБУТКУ ЩОТИЖНЕВО!!! ... а так.... тепер чим раз, тим більше жим-жим..... бо піраміда в самому розпалі! (а може вже згасає..... - а може ще не досягла екватора )
...але вони продовжують "крутити барабан"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... вчора я тут "відруля" написав про "вихід в Польщу".... - а тут бац! - і мені таке відео приходить........ (містика ..... правда, я його ще не переглянув, але назва - говорить сама за себе! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Хотя продает сертификаты, что можно считать ценными бумагами и, по сути, привлекает деньги населения, хотя после скандального дела банка Михайловский, закон запрещает это всем юрлицам, кроме банков и кредитных союзов.
Можно ли прямо называть B2B Jewelry пирамидой? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что да. По словам Оносовского из юрфирмы Де-Юре, модель B2B напоминает известную "схему Понци", при которой финансовая пирамида прикрывалась инвестициями в якобы реальный бизнес.
Признаки действительно есть: нереально высокие проценты, постоянный расчет на новых участников, отсутствие экономического базиса в бизнес-модели
Когда вся эта пирамида навернётся, не забудьте устраивать митинги в свою защиту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой