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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:51

... і будь тут мудрим ©

  Квесторе_поверніться написав:То ми боїмося...а Ви ні.
Контора чекає від 100000 від Вас.
Поверне взад всього за....3 місяці.

...і я забоявся!
- а так би, замість тої першої тисячки - вклав би 100 тисячок!
- то зараз би ВЖЕ ОТРИМУВАВ 8 000ГРН ПРИБУТКУ ЩОТИЖНЕВО!!!
... а так.... тепер чим раз, тим більше жим-жим..... бо піраміда в самому розпалі!
(а може вже згасає..... - а може ще не досягла екватора :) )

...але вони продовжують "крутити барабан"! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:07

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... вчора я тут "відруля" написав про "вихід в Польщу"....
- а тут бац! - і мені таке відео приходить........ (містика :shock: ..... правда, я його ще не переглянув, але назва - говорить сама за себе! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения

Хотя продает сертификаты, что можно считать ценными бумагами и, по сути, привлекает деньги населения, хотя после скандального дела банка Михайловский, закон запрещает это всем юрлицам, кроме банков и кредитных союзов.


Можно ли прямо называть B2B Jewelry пирамидой? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что да. По словам Оносовского из юрфирмы Де-Юре, модель B2B напоминает известную "схему Понци", при которой финансовая пирамида прикрывалась инвестициями в якобы реальный бизнес.


Признаки действительно есть: нереально высокие проценты, постоянный расчет на новых участников, отсутствие экономического базиса в бизнес-модели


Когда вся эта пирамида навернётся, не забудьте устраивать митинги в свою защиту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:13

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

... ну, давайте розберемось...
(свої коменти я повставляв ЗЕленим) :)
https://finance.liga.net/personal/artic ... krasheniya

Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения -
59 магазинов, более 400 000 инвесторов и “продажи” на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес?

Вечером пятницы, 21 февраля, в киевском магазине компании B2B Jewelry на проспекте Петра Григоренко не протолкнуться: возле каждого консультанта толпятся десятки клиентов. У менеджеров необычного ювелирного салона есть традиция: всех покупателей они провожают фирменной фразой проекта: "живите в достатке”.

Среди них - Николай М., киевский пенсионер, живущий на Виноградаре. Он приехал с другого конца города, чтобы вложить в B2B Jewelry еще 6 000 гривен: часть за себя, часть – за родственников. Николай не простой вкладчик: недавно он получил звание менеджера, а в его сети уже пять "инвесторов". За месяц Николай и его подопечные вложили в компанию более $2 000.
- ну от, не сам, а з родичами... - тобто, вони всі добре обдумали і розуміли, куди несуть свої гроші!

Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане работает уже 59 магазинов. У компании есть собственный ювелирный завод, она обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. На официальной facebook-странице B2B Jewelry говорится, что таких инвесторов как Николай уже больше 400 000. Среди энтузиастов проекта ходит цифра в четверть миллиарда долларов, которые компания уже якобы привлекла у своих вкладчиков (подтвердить реалистичность цифр о масштабе деятельности невозможно).

Если же верить Генпрокуратуре и налоговикам, то совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
- доведіть і саджайте, а не шмарклі тут розтирайте!

Что из этого правда и что такое B2B Jewelry - стремительно растущий международный стартап с очень агрессивным маркетингом или крупнейшая финансовая пирамида со времен Кингз Кэпитал?

Чтобы разобраться, журналист LIGA.net стал частью многотысячной сети ее вкладчиков.

Только факты: Что такое B2B Jewelry и как на ней можно заработать
Юридического лица B2B Jewelry не существует, по крайне мере, в Украине. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм, расположенного в городке Ладыжин под Винницей. Бренд появился летом 2018 года, но взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019-го. Сейчас B2B представлена во всех крупных городах Украины и полутора десятках райцентров, а также в России и Казахстане.

У B2B очень необычные ювелирные салоны. В них клиентам доплачивают за покупки: кэшбек (возврат средств) составляет больше цены изделия. Но главный товар в магазинах сети – не украшения из драгметаллов, а сертификаты, обеспеченные золотом или серебром.
- кешбек! - от вони собі такі високі % по кешбеку придумали, то що тут такого?
- захочуть, і з гелікоптера будуть гроші розкидувати... - їхня справа, як розпоряджатись своїм бізнесом!

Ниже три способа “жить в достатке”, которые предлагает B2B Jewelry:

Золото. В магазинах действительно продаются ювелирные украшения: с сетью работает около 20 поставщиков во главе с заводом Шарм. На ценниках две суммы: одна – фактическая стоимость товара, вторая – сумма кэшбека. Сейчас кэшбек составляет 104%, это означает, что купить украшение в салонах B2B Jewelry можно фактически бесплатно (и за это даже доплатят). Кэшбек разбивают на 52 части и выплачивают на карту любого банка в течение года. Например, вы покупаете за тысячу гривен кольцо, а вам в течение года вернут равными частями 1040 гривен. Выгодно даже с учетом инфляции.

”Это просто маркетинг: наша продукция дороже, чем у большинства конкурентов, таким образом, компания привлекает покупателей”, – объясняла корреспонденту LIGA.net логику кэшбека консультант киевского B2B Jewelry.

Такое объяснение имело бы смысл, если бы кэшбек был меньше 100%, но если обещают вернуть больше “ценника”, то какая разница какая там цифра.

Бумага. Вместе с реальными украшениями, компания продает сертификаты. В B2B Jewelry уверяют, что они дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 000 грн. (именно такой приобрел журналист LIGA.net, а максимальный номинал, который он видел, – 27 000 грн.).

“Сертификаты можно сравнить с депозитом”, - говорит журналисту LIGA.net один из менеджеров B2B.

Но есть очень большие отличия, основное - ставка. По сертификату обещают невероятные для сегодняшней Украины 8% в неделю или 416% годовых (для сравнения, доходность по банковским депозитам в гривне за год - около 12% минус налог). Выплаты по сертификату еженедельны. В случае с сертификатом на 1000 грн, B2B платит каждую пятницу 80 грн: то есть “инвестиция” вернется за четыре месяца, а дальше чистая прибыль. Сертификат всегда можно обменять на украшения, но тогда проценты теряются.

8% в неделю – временный ход, рассказала LIGA.net один из менеджеров. Дальше B2B в два раза снизит процент выплат – до 4% (больше 200% годовых), что соответствует “уровню реальной рентабельности компании”, уточнила она.

Сеть: MLM или Сетевой маркетинг. Компания стимулирует привлечение новых клиентов: каждый “инвестор” финансово мотивирован сагитировать на покупку сертификатов родственников и знакомых. Все, кто придет по рекомендации “инвестора”, считаются участниками его “сети” и их покупки зачисляются в его “оборот”. Чем выше этот показатель – тем больше реферальных бонусов он получает. В этой системе 23 ранга от “новичка” до “диаманта ”. Оборот от $0 до $100 000 000, бонусы – от 8 до 19% за каждый взнос “своего” человека.

Корреспондент LIGA.net пообщался с одним из “инвесторов” B2B Jewelry, сеть которого превысила оборот в $1 млн. По его словам взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019, когда к нему присоединились специалисты по сетевому маркетингу и внедрили систему бонусов. Это привело к грандиозному эффекту: если верить инсайдеру, одна из предпринимательниц с большим “сетевым” опытом с августа 2019 года сформировала структуру с оборотом в $70 млн.
- отак треба грати - по крупняку! :mrgreen:
... а то кореспондент купив на тисячку і гордиться в кінці допису, що весь прибуток піде у фонд пенсіонерів! :lol:
- вложись хоч сотку тисяч - тоді заявляй, що у фонд прибуток піде, а не позорся, що пенсам свої копійчані % на мівіну закинеш!
.... журнашлюшки - вони такі журнашлюшки... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик, погоджуєтеся що в конторі халявщики по джентельменськи обмінюються грошовими знаками через посередників без взаємних зобовязань?
Якщо завтра замість 8% в тиждень кишмишу капне 4% Ви ж не будете заперечувати?
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