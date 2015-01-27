Додано: Сер 26 лют, 2020 20:13

- ну от, не сам, а з родичами... - тобто, вони всі добре обдумали і розуміли, куди несуть свої гроші!

- доведіть і саджайте, а не шмарклі тут розтирайте!

- кешбек! - от вони собі такі високі % по кешбеку придумали, то що тут такого?

- захочуть, і з гелікоптера будуть гроші розкидувати... - їхня справа, як розпоряджатись своїм бізнесом!

- отак треба грати - по крупняку!

а то кореспондент купив на тисячку і гордиться в кінці допису, що весь прибуток піде у фонд пенсіонерів!

- вложись хоч сотку тисяч - тоді заявляй, що у фонд прибуток піде, а не позорся, що пенсам свої копійчані % на мівіну закинеш!

... ну, давайте розберемось...(свої коменти я повставляв ЗЕленим)Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения -59 магазинов, более 400 000 инвесторов и “продажи” на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес?Вечером пятницы, 21 февраля, в киевском магазине компании B2B Jewelry на проспекте Петра Григоренко не протолкнуться: возле каждого консультанта толпятся десятки клиентов. У менеджеров необычного ювелирного салона есть традиция: всех покупателей они провожают фирменной фразой проекта: "живите в достатке”.Среди них - Николай М., киевский пенсионер, живущий на Виноградаре. Он приехал с другого конца города, чтобы вложить в B2B Jewelry еще 6 000 гривен: часть за себя, часть – за родственников. Николай не простой вкладчик: недавно он получил звание менеджера, а в его сети уже пять "инвесторов". За месяц Николай и его подопечные вложили в компанию более $2 000.Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане работает уже 59 магазинов. У компании есть собственный ювелирный завод, она обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. На официальной facebook-странице B2B Jewelry говорится, что таких инвесторов как Николай уже больше 400 000. Среди энтузиастов проекта ходит цифра в четверть миллиарда долларов, которые компания уже якобы привлекла у своих вкладчиков (подтвердить реалистичность цифр о масштабе деятельности невозможно).Если же верить Генпрокуратуре и налоговикам, то совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.Что из этого правда и что такое B2B Jewelry - стремительно растущий международный стартап с очень агрессивным маркетингом или крупнейшая финансовая пирамида со времен Кингз Кэпитал?Чтобы разобраться, журналист LIGA.net стал частью многотысячной сети ее вкладчиков.Только факты: Что такое B2B Jewelry и как на ней можно заработатьЮридического лица B2B Jewelry не существует, по крайне мере, в Украине. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм, расположенного в городке Ладыжин под Винницей. Бренд появился летом 2018 года, но взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019-го. Сейчас B2B представлена во всех крупных городах Украины и полутора десятках райцентров, а также в России и Казахстане.У B2B очень необычные ювелирные салоны. В них клиентам доплачивают за покупки: кэшбек (возврат средств) составляет больше цены изделия. Но главный товар в магазинах сети – не украшения из драгметаллов, а сертификаты, обеспеченные золотом или серебром.Ниже три способа “жить в достатке”, которые предлагает B2B Jewelry:Золото. В магазинах действительно продаются ювелирные украшения: с сетью работает около 20 поставщиков во главе с заводом Шарм. На ценниках две суммы: одна – фактическая стоимость товара, вторая – сумма кэшбека. Сейчас кэшбек составляет 104%, это означает, что купить украшение в салонах B2B Jewelry можно фактически бесплатно (и за это даже доплатят). Кэшбек разбивают на 52 части и выплачивают на карту любого банка в течение года. Например, вы покупаете за тысячу гривен кольцо, а вам в течение года вернут равными частями 1040 гривен. Выгодно даже с учетом инфляции.”Это просто маркетинг: наша продукция дороже, чем у большинства конкурентов, таким образом, компания привлекает покупателей”, – объясняла корреспонденту LIGA.net логику кэшбека консультант киевского B2B Jewelry.Такое объяснение имело бы смысл, если бы кэшбек был меньше 100%, но если обещают вернуть больше “ценника”, то какая разница какая там цифра.Бумага. Вместе с реальными украшениями, компания продает сертификаты. В B2B Jewelry уверяют, что они дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 000 грн. (именно такой приобрел журналист LIGA.net, а максимальный номинал, который он видел, – 27 000 грн.).“Сертификаты можно сравнить с депозитом”, - говорит журналисту LIGA.net один из менеджеров B2B.Но есть очень большие отличия, основное - ставка. По сертификату обещают невероятные для сегодняшней Украины 8% в неделю или 416% годовых (для сравнения, доходность по банковским депозитам в гривне за год - около 12% минус налог). Выплаты по сертификату еженедельны. В случае с сертификатом на 1000 грн, B2B платит каждую пятницу 80 грн: то есть “инвестиция” вернется за четыре месяца, а дальше чистая прибыль. Сертификат всегда можно обменять на украшения, но тогда проценты теряются.8% в неделю – временный ход, рассказала LIGA.net один из менеджеров. Дальше B2B в два раза снизит процент выплат – до 4% (больше 200% годовых), что соответствует “уровню реальной рентабельности компании”, уточнила она.Сеть: MLM или Сетевой маркетинг. Компания стимулирует привлечение новых клиентов: каждый “инвестор” финансово мотивирован сагитировать на покупку сертификатов родственников и знакомых. Все, кто придет по рекомендации “инвестора”, считаются участниками его “сети” и их покупки зачисляются в его “оборот”. Чем выше этот показатель – тем больше реферальных бонусов он получает. В этой системе 23 ранга от “новичка” до “диаманта ”. Оборот от $0 до $100 000 000, бонусы – от 8 до 19% за каждый взнос “своего” человека........ журнашлюшки - вони такі журнашлюшки...