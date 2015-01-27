Квесторе_поверніться написав:То ми боїмося...а Ви ні. Контора чекає від 100000 від Вас. Поверне взад всього за....3 місяці.
...і я забоявся! - а так би, замість тої першої тисячки - вклав би 100 тисячок! - то зараз би ВЖЕ ОТРИМУВАВ 8 000ГРН ПРИБУТКУ ЩОТИЖНЕВО!!! ... а так.... тепер чим раз, тим більше жим-жим..... бо піраміда в самому розпалі! (а може вже згасає..... - а може ще не досягла екватора )
...але вони продовжують "крутити барабан"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... вчора я тут "відруля" написав про "вихід в Польщу".... - а тут бац! - і мені таке відео приходить........ (містика ..... правда, я його ще не переглянув, але назва - говорить сама за себе! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Хотя продает сертификаты, что можно считать ценными бумагами и, по сути, привлекает деньги населения, хотя после скандального дела банка Михайловский, закон запрещает это всем юрлицам, кроме банков и кредитных союзов.
Можно ли прямо называть B2B Jewelry пирамидой? Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что да. По словам Оносовского из юрфирмы Де-Юре, модель B2B напоминает известную "схему Понци", при которой финансовая пирамида прикрывалась инвестициями в якобы реальный бизнес.
Признаки действительно есть: нереально высокие проценты, постоянный расчет на новых участников, отсутствие экономического базиса в бизнес-модели
Когда вся эта пирамида навернётся, не забудьте устраивать митинги в свою защиту
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно “продает” украшения - 59 магазинов, более 400 000 инвесторов и “продажи” на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес?
Вечером пятницы, 21 февраля, в киевском магазине компании B2B Jewelry на проспекте Петра Григоренко не протолкнуться: возле каждого консультанта толпятся десятки клиентов. У менеджеров необычного ювелирного салона есть традиция: всех покупателей они провожают фирменной фразой проекта: "живите в достатке”.
Среди них - Николай М., киевский пенсионер, живущий на Виноградаре. Он приехал с другого конца города, чтобы вложить в B2B Jewelry еще 6 000 гривен: часть за себя, часть – за родственников. Николай не простой вкладчик: недавно он получил звание менеджера, а в его сети уже пять "инвесторов". За месяц Николай и его подопечные вложили в компанию более $2 000. - ну от, не сам, а з родичами... - тобто, вони всі добре обдумали і розуміли, куди несуть свої гроші!
Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане работает уже 59 магазинов. У компании есть собственный ювелирный завод, она обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. На официальной facebook-странице B2B Jewelry говорится, что таких инвесторов как Николай уже больше 400 000. Среди энтузиастов проекта ходит цифра в четверть миллиарда долларов, которые компания уже якобы привлекла у своих вкладчиков (подтвердить реалистичность цифр о масштабе деятельности невозможно).
Если же верить Генпрокуратуре и налоговикам, то совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. - доведіть і саджайте, а не шмарклі тут розтирайте!
Что из этого правда и что такое B2B Jewelry - стремительно растущий международный стартап с очень агрессивным маркетингом или крупнейшая финансовая пирамида со времен Кингз Кэпитал?
Чтобы разобраться, журналист LIGA.net стал частью многотысячной сети ее вкладчиков.
Только факты: Что такое B2B Jewelry и как на ней можно заработать Юридического лица B2B Jewelry не существует, по крайне мере, в Украине. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода Шарм, расположенного в городке Ладыжин под Винницей. Бренд появился летом 2018 года, но взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019-го. Сейчас B2B представлена во всех крупных городах Украины и полутора десятках райцентров, а также в России и Казахстане.
У B2B очень необычные ювелирные салоны. В них клиентам доплачивают за покупки: кэшбек (возврат средств) составляет больше цены изделия. Но главный товар в магазинах сети – не украшения из драгметаллов, а сертификаты, обеспеченные золотом или серебром. - кешбек! - от вони собі такі високі % по кешбеку придумали, то що тут такого? - захочуть, і з гелікоптера будуть гроші розкидувати... - їхня справа, як розпоряджатись своїм бізнесом!
Ниже три способа “жить в достатке”, которые предлагает B2B Jewelry:
Золото. В магазинах действительно продаются ювелирные украшения: с сетью работает около 20 поставщиков во главе с заводом Шарм. На ценниках две суммы: одна – фактическая стоимость товара, вторая – сумма кэшбека. Сейчас кэшбек составляет 104%, это означает, что купить украшение в салонах B2B Jewelry можно фактически бесплатно (и за это даже доплатят). Кэшбек разбивают на 52 части и выплачивают на карту любого банка в течение года. Например, вы покупаете за тысячу гривен кольцо, а вам в течение года вернут равными частями 1040 гривен. Выгодно даже с учетом инфляции.
”Это просто маркетинг: наша продукция дороже, чем у большинства конкурентов, таким образом, компания привлекает покупателей”, – объясняла корреспонденту LIGA.net логику кэшбека консультант киевского B2B Jewelry.
Такое объяснение имело бы смысл, если бы кэшбек был меньше 100%, но если обещают вернуть больше “ценника”, то какая разница какая там цифра.
Бумага. Вместе с реальными украшениями, компания продает сертификаты. В B2B Jewelry уверяют, что они дают право в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 000 грн. (именно такой приобрел журналист LIGA.net, а максимальный номинал, который он видел, – 27 000 грн.).
“Сертификаты можно сравнить с депозитом”, - говорит журналисту LIGA.net один из менеджеров B2B.
Но есть очень большие отличия, основное - ставка. По сертификату обещают невероятные для сегодняшней Украины 8% в неделю или 416% годовых (для сравнения, доходность по банковским депозитам в гривне за год - около 12% минус налог). Выплаты по сертификату еженедельны. В случае с сертификатом на 1000 грн, B2B платит каждую пятницу 80 грн: то есть “инвестиция” вернется за четыре месяца, а дальше чистая прибыль. Сертификат всегда можно обменять на украшения, но тогда проценты теряются.
8% в неделю – временный ход, рассказала LIGA.net один из менеджеров. Дальше B2B в два раза снизит процент выплат – до 4% (больше 200% годовых), что соответствует “уровню реальной рентабельности компании”, уточнила она.
Сеть: MLM или Сетевой маркетинг. Компания стимулирует привлечение новых клиентов: каждый “инвестор” финансово мотивирован сагитировать на покупку сертификатов родственников и знакомых. Все, кто придет по рекомендации “инвестора”, считаются участниками его “сети” и их покупки зачисляются в его “оборот”. Чем выше этот показатель – тем больше реферальных бонусов он получает. В этой системе 23 ранга от “новичка” до “диаманта ”. Оборот от $0 до $100 000 000, бонусы – от 8 до 19% за каждый взнос “своего” человека.
Корреспондент LIGA.net пообщался с одним из “инвесторов” B2B Jewelry, сеть которого превысила оборот в $1 млн. По его словам взрывной рост проекта начался летом-осенью 2019, когда к нему присоединились специалисты по сетевому маркетингу и внедрили систему бонусов. Это привело к грандиозному эффекту: если верить инсайдеру, одна из предпринимательниц с большим “сетевым” опытом с августа 2019 года сформировала структуру с оборотом в $70 млн. - отак треба грати - по крупняку! ... а то кореспондент купив на тисячку і гордиться в кінці допису, що весь прибуток піде у фонд пенсіонерів! - вложись хоч сотку тисяч - тоді заявляй, що у фонд прибуток піде, а не позорся, що пенсам свої копійчані % на мівіну закинеш! .... журнашлюшки - вони такі журнашлюшки...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик, погоджуєтеся що в конторі халявщики по джентельменськи обмінюються грошовими знаками через посередників без взаємних зобовязань? Якщо завтра замість 8% в тиждень кишмишу капне 4% Ви ж не будете заперечувати?
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Откритие магазинов за рубежем это бальзам в уши действующих "инвесторов", особенно потенциальных. Но одно дело открытие магазинов в СНГ, а другое в странах Европы, где работает законодательство о пирамидах. Хотя, пока что да как, за это время в дружный коллектив, живущих в достатке, вольются ещё сотни тысяч желающих такой манящей халявы)
Квесторе_поверніться написав:Фіскальний чек не дають...це значить що ніяких грошей в клієнта не беруть. При видачі теж саме. Юридичної контори немає. Так, обмінюються грошовими знаками...це не заборонено.
гарно якісь "світлі" голови підмутили... і "дах" там напевно відповідний...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
prosecutor написав:Завидуйте молча все ваши скуления услышат такие же неудачники как и вы сами
Вже й слова не можна мовити? Доказів що маєм Вам завидувати то немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.