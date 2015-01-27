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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:56
Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Завидуйте молча все
ваши скуления услышат такие же неудачники как и вы сами
Вже й слова не можна мовити?
Доказів що маєм Вам завидувати то немає.
Так мне и не надо. Деньги любят тишину.
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prosecutor
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