Додано: Чет 27 лют, 2020 00:38

Квесторе_поверніться написав: Долярчик, погоджуєтеся що в конторі халявщики по джентельменськи обмінюються грошовими знаками через посередників без взаємних зобовязань?

Якщо завтра замість 8% в тиждень кишмишу капне 4% Ви ж не будете заперечувати? , погоджуєтеся що в конторі халявщики по джентельменськи обмінюються грошовими знаками через посередників без взаємних зобовязань?Якщо завтра замість 8% в тиждень кишмишу капне 4%

... а що моє заперечення дасть? ))- вони міняють так часто ті %, а деколи і правила "гри", що можуть завжди собі підтасовувати козері й джокери....... але...... до пори, до часу!п. с.... я от думаю, чи я б втримався від показу тут скрінів, якщо б зайшов тоді не 1 000, а 100 000?- я б тоді так не робив, як зараз - самого початку все показав.... - а вичекав би 3 міс. і тоді виклак би свій старий скрін, де показано, що вклав 100 000, а вивів тільки перших 8 000- більшіть би тут зразу обрушилась на мене(хоч деякі і так чогось наїхали тут), що мол я лашара, що попався, як олень.... хі-хі, та, ха-ха..... - надривали б живони від сміху!- а я тоді такий бац! - новенький скрін, де показано, що вже ОТРИМАНО 100 000, чи 116 000 і от ще зайшли свіженькі 8 000 в тиждень!- ото би був їм облом!- ото би ті всі "сміхуни" засунули би свій язик собі в задницю!- ото би тоді тут звивались від заздрощів, як вужі на сковороді!п. с. 2- так, це - ПІРАМІДА! - але на ній можна як і втратити, так і заробити!!!(але чомусь деякі думають, що можна лише втратити...)ДумайТЕ! ©®™