Так мне и не надо. Деньги любят тишину.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:56
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:16
... так ні .... вони там розуму набираються
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:38
... за крок до перевороту думок ©
... а що моє заперечення дасть? ))
- вони міняють так часто ті %, а деколи і правила "гри", що можуть завжди собі підтасовувати козері й джокери....... але...... до пори, до часу!
п. с.
... я от думаю, чи я б втримався від показу тут скрінів, якщо б зайшов тоді не 1 000, а 100 000?
- я б тоді так не робив, як зараз - самого початку все показав.... - а вичекав би 3 міс. і тоді виклак би свій старий скрін, де показано, що вклав 100 000, а вивів тільки перших 8 000
- більшіть би тут зразу обрушилась на мене(хоч деякі і так чогось наїхали тут), що мол я лашара, що попався, як олень.... хі-хі, та, ха-ха..... - надривали б живони від сміху!
- а я тоді такий бац! - новенький скрін, де показано, що вже ОТРИМАНО 100 000, чи 116 000 і от ще зайшли свіженькі 8 000 в тиждень!
- ото би був їм облом!
- ото би ті всі "сміхуни" засунули би свій язик собі в задницю!
- ото би тоді тут звивались від заздрощів, як вужі на сковороді!
п. с. 2
- так, це - ПІРАМІДА! - але на ній можна як і втратити, так і заробити!!!
(але чомусь деякі думають, що можна лише втратити...)
ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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