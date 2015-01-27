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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:56

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Завидуйте молча все :) ваши скуления услышат такие же неудачники как и вы сами :)

Вже й слова не можна мовити?
Доказів що маєм Вам завидувати то немає. :wink:


Так мне и не надо. Деньги любят тишину.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:16

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:... як казав один мій родич.... - "... люди по тюрмах сидять.... там мають багато часу, щоб думати... от і придумують різні розводи..... схеми....
передай родичу,шо умные не сидят© Там много время только на подумать.
Просто голову надо иметь и в голове что-то,а придумать и на воле можно

... так ні :D .... вони там розуму набираються :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:38

... за крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, погоджуєтеся що в конторі халявщики по джентельменськи обмінюються грошовими знаками через посередників без взаємних зобовязань?
Якщо завтра замість 8% в тиждень кишмишу капне 4% Ви ж не будете заперечувати?

... а що моє заперечення дасть? ))
- вони міняють так часто ті %, а деколи і правила "гри", що можуть завжди собі підтасовувати козері й джокери....... але...... до пори, до часу! :wink:

п. с.
... я от думаю, чи я б втримався від показу тут скрінів, якщо б зайшов тоді не 1 000, а 100 000?
- я б тоді так не робив, як зараз - самого початку все показав.... - а вичекав би 3 міс. і тоді виклак би свій старий скрін, де показано, що вклав 100 000, а вивів тільки перших 8 000 :D
- більшіть би тут зразу обрушилась на мене(хоч деякі і так чогось наїхали тут), що мол я лашара, що попався, як олень.... хі-хі, та, ха-ха..... - надривали б живони від сміху!
- а я тоді такий бац! - новенький скрін, де показано, що вже ОТРИМАНО 100 000, чи 116 000 і от ще зайшли свіженькі 8 000 в тиждень! :lol:
- ото би був їм облом!
- ото би ті всі "сміхуни" засунули би свій язик собі в задницю! :mrgreen:
- ото би тоді тут звивались від заздрощів, як вужі на сковороді! :mrgreen:

п. с. 2
- так, це - ПІРАМІДА! - але на ній можна як і втратити, так і заробити!!!
(але чомусь деякі думають, що можна лише втратити...)

ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 49505152
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