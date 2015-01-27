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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:57
Сертифікати від Гонти...злато і срібло не пахнуть.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 14:03
greenozon
Чого так нервувати ? Завжди в будь-якій піраміді нижня і більша її частина програє . Головне не мати там своїх інтрересів . А законністю нехай відповідні контори займаються . Вже всі про все це чули - бо і по телевізору поговорили ...
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:29
Уже и Бигус про Б2Б
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:59
Спостерігаємо зростання протистояння. Ті, хто в проекті, авжеж будуть захищати його, не зважаючи на будь які доводи, бо це для них поле чудес де шалено ростуть гроші, і їм похвігу яким чином там обертається грошва і хто кришує, аби платили і все. Ті, хто не в проекті, зацікавлені прямо чи опосередковано, щоб він якнайскоріше луснув, бо як це так, хтось просто так отримує неадекватні доходи, а я ні. От я тільки не розумію кого більше в цій категорії "поза коритом" - заздрісників чи моралістів?
В будь якому випадку далі буде цікаво. Коли скаміться інтернет-піраміда, то тут все зрозуміло, а з цим "проектом" не так однозначно, в них же багато магазинів, та ще й ювелірний завод впридачу) так шо, як воно буде, важко спрогнозувати напевно.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:09
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
будет как с МММ - неоднократно возрождаться под тем же самым брендом и "технической базой".
прикрыли одно, потом спустя время появилось новое МММ2011.
В2В 2.0.
Только в МММ не было особой "тех.базы", а только идея и жадность. А тут типа есть эта база, если конечно не зависнет из-за судов. Но даже если и зависнет, то у нас в стране что-то как обычно да придумают с возрождением этого дела. Только вкладчики текущей волны будут прокатаны
П,С. Как там - отоваривают сертификатики к восьмому марту ?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:16
Alex2007
Не в курсе, я вне игры. Но позавчера зайдя в магазин а-поболтать узнал, что якобы в честь праздника повысили до 8,5% в неделю и порекомендовали мне поторопиться. Искушение большое. Я не моралист, но буратиной не стану)
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:49
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:48
Квесторе_поверніться
Аксіома: чим вищі відсотки дають, тим ближче кінець.
От дивився Бігуса, і питання наче в тій рекламі: а держава є?!
Чи чекають мільонів "живущих у достатку".
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:51
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Норм. Хай рекламить ще й бігус. Людей побільшало. І у всіх питання лише одне: чи не пізно ще зараз заходит?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
Передавайте їм, що не піЗно, нехай заходять!
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