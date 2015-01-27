Ви писали шо місяць тому Ваші друзі но Вашому номеру на 15000 валюти заходили.
Правда?
Зараз би рекомендували друзям заходити?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:40
Ви писали шо місяць тому Ваші друзі но Вашому номеру на 15000 валюти заходили.
Правда?
Зараз би рекомендували друзям заходити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:35
Шо в піраміді законно а шо ні...власна думка.
Система магазів в2в працює під Фопами.
Тут видача фіскального чеку є необовязковою.
Порушень немає.
Кишмиш в грошовій формі вже є додатковим благом.
При його виплаті слід платити податок.
Тут вже порушення.
Всі погоджуються?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:46
Вони не виступають податковим агентом, тож податок з прибутку тобі доведеться декларувати самому.
Взагалі, забавно буде звучати формулювання: податок з прибутку від піраміди )))
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:49
Они обмениваются "благотворительными вхносами", как в церкви
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:00
В этом плане, что касается обмена денежными знаками, ммм была в более устойчивом положении, чем эти. Ведь тут товар, пусть хоть и для прикрытия, но товар в ихнем магазине.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
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