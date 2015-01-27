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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:40

  prosecutor написав:Норм. Хай рекламить ще й бігус. Людей побільшало. І у всіх питання лише одне: чи не пізно ще зараз заходит? :)

Ви писали шо місяць тому Ваші друзі но Вашому номеру на 15000 валюти заходили.
Правда?
Зараз би рекомендували друзям заходити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:35

Шо в піраміді законно а шо ні...власна думка.
Система магазів в2в працює під Фопами.
Тут видача фіскального чеку є необовязковою.
Порушень немає.
Кишмиш в грошовій формі вже є додатковим благом.
При його виплаті слід платити податок.
Тут вже порушення.
Всі погоджуються?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:46

  Квесторе_поверніться написав:Шо в піраміді законно а шо ні...власна думка.
Кишмиш в грошовій формі вже є додатковим благом.
При його виплаті слід платити податок.
Тут вже порушення.
Всі погоджуються?


Вони не виступають податковим агентом, тож податок з прибутку тобі доведеться декларувати самому.
Взагалі, забавно буде звучати формулювання: податок з прибутку від піраміди )))
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:49

Они обмениваются "благотворительными вхносами", как в церкви :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:00

  Вкладчик1234 написав:Они обмениваются "благотворительными вхносами", как в церкви :)

В этом плане, что касается обмена денежными знаками, ммм была в более устойчивом положении, чем эти. Ведь тут товар, пусть хоть и для прикрытия, но товар в ихнем магазине.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100 за "Pudra"
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200 за "Кококард" - Бажаю успіхів!
avjej
 
Повідомлень: 45
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:45

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Норм. Хай рекламить ще й бігус. Людей побільшало. І у всіх питання лише одне: чи не пізно ще зараз заходит? :)

Ви писали шо місяць тому Ваші друзі но Вашому номеру на 15000 валюти заходили.
Правда?
Зараз би рекомендували друзям заходити?


Я підтримую думку адвоката. Треба заходити на суму яку не критично втратити. Тоді і проблем не буде. Мої знайомі не знають хто такий бігус як і більша частина людей в піраміді.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:27

А відповіді на запитання?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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