Додано: Суб 07 бер, 2020 16:35

Шо в піраміді законно а шо ні...власна думка.

Система магазів в2в працює під Фопами.

Тут видача фіскального чеку є необовязковою.

Порушень немає.

Кишмиш в грошовій формі вже є додатковим благом.

При його виплаті слід платити податок.

Тут вже порушення.

Всі погоджуються?