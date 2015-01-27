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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Гроші отримав. Все гуд.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

  prosecutor написав:Гроші отримав. Все гуд.

В вихідний це неможливо.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:24

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Гроші отримав. Все гуд.

В вихідний це неможливо.


єдиний, хто правду напише, це Долярчик 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Гроші отримав. Все гуд.

В вихідний це неможливо.


Тобто магазини не працюють в вихідний? Ну ну :)
Більше не задавайте дебільних питань мені :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:38

  jump написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Гроші отримав. Все гуд.

В вихідний це неможливо.


єдиний, хто правду напише, це Долярчик 8)


де наш пан Дулєр, вязень замку Іф :mrgreen:
скучно без него
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:51

  greenozon написав:де наш пан Дулєр, вязень замку Іф :mrgreen:
скучно без него

Ну зато у ютубі весело - рефоводи рефоводють, блогери обозревають, моралісти ізоблічають, а піпл гадає або-або.
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avjej
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Здравствуйте! В настройках сайта предусмотрено, что заявка обрабатывается в течение 3-5 рабочих дней (не календарных, суббота и воскресенье - выходные дни). Однако, в связи с масштабированием проекта, фактически на данный момент пока получается от 7 до 10 рабочих дней. В ближайшее время система выплат будет отлажена и выйдет на предусмотренные изначально сроки. Большая просьба не паниковать, все выплаты обязательно будут произведены. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, вашу выплату!
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36

  GALeon написав:Здравствуйте! В настройках сайта предусмотрено, что заявка обрабатывается в течение 3-5 рабочих дней (не календарных, суббота и воскресенье - выходные дни). Однако, в связи с масштабированием проекта, фактически на данный момент пока получается от 7 до 10 рабочих дней. В ближайшее время система выплат будет отлажена и выйдет на предусмотренные изначально сроки. Большая просьба не паниковать, все выплаты обязательно будут произведены. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, вашу выплату!

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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