|
|
|
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40
Гроші отримав. Все гуд.
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
prosecutor написав:
Гроші отримав. Все гуд.
В вихідний це неможливо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32938
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1654 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:24
Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Гроші отримав. Все гуд.
В вихідний це неможливо.
єдиний, хто правду напише, це Долярчик
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27
Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Гроші отримав. Все гуд.
В вихідний це неможливо.
Тобто магазини не працюють в вихідний? Ну ну
Більше не задавайте дебільних питань мені
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:38
jump написав: Квесторе_поверніться написав: prosecutor написав:
Гроші отримав. Все гуд.
В вихідний це неможливо.
єдиний, хто правду напише, це Долярчик
де наш пан Дулєр, вязень замку Іф
скучно без него
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7916
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:51
greenozon написав:
де наш пан Дулєр, вязень замку Іф
скучно без него
Ну зато у ютубі весело - рефоводи рефоводють, блогери обозревають, моралісти ізоблічають, а піпл гадає або-або.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo Акція "600 на пару - швидко і на шару!"(до 16.03). - Бажаю успіхів!
-
avjej
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 18.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:25
Здравствуйте! В настройках сайта предусмотрено, что заявка обрабатывается в течение 3-5 рабочих дней (не календарных, суббота и воскресенье - выходные дни). Однако, в связи с масштабированием проекта, фактически на данный момент пока получается от 7 до 10 рабочих дней. В ближайшее время система выплат будет отлажена и выйдет на предусмотренные изначально сроки. Большая просьба не паниковать, все выплаты обязательно будут произведены. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, вашу выплату!
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36
GALeon написав:
Здравствуйте! В настройках сайта предусмотрено, что заявка обрабатывается в течение 3-5 рабочих дней (не календарных, суббота и воскресенье - выходные дни). Однако, в связи с масштабированием проекта, фактически на данный момент пока получается от 7 до 10 рабочих дней. В ближайшее время система выплат будет отлажена и выйдет на предусмотренные изначально сроки. Большая просьба не паниковать, все выплаты обязательно будут произведены. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, вашу выплату!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3898
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|