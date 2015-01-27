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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Гроші отримав. Все гуд.
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:24
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:38
де наш пан Дулєр, вязень замку Іф
скучно без него
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:51
Ну зато у ютубі весело - рефоводи рефоводють, блогери обозревають, моралісти ізоблічають, а піпл гадає або-або.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo Акція "600 на пару - швидко і на шару!"(до 16.03). - Бажаю успіхів!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Здравствуйте! В настройках сайта предусмотрено, что заявка обрабатывается в течение 3-5 рабочих дней (не календарных, суббота и воскресенье - выходные дни). Однако, в связи с масштабированием проекта, фактически на данный момент пока получается от 7 до 10 рабочих дней. В ближайшее время система выплат будет отлажена и выйдет на предусмотренные изначально сроки. Большая просьба не паниковать, все выплаты обязательно будут произведены. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание! Ожидайте, пожалуйста, вашу выплату!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:29
Отримав жирний доказ, що це піраміда!
Стільки інформації отримав, що не знаю, чи все тут викладати
Але, найбільше мене вразило те, коли я прийшов в магазин отоварювати свій подарунковий сертифікат на 600грн!(який мені дали безкоштовно, коли я купив сертифікат на 9 000грн)
Хотів взяти якийсь срібний браслет, чи перстень жінці на подарунок.
І який я був оху..., тобто здивований, коли почув відповідь від продавчині на рахунок наявності товару(мені ж то був потрібен інший розмір колечка, ніж той, що був на вітрині)
Одним словом, я ще раз(через тиждень/два) піду пробувати таки отоварити той халявний сертифікат
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34
Интересно, короно-вирус оттянет конец пирамиды или ускорит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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