Викладати все і з доказами.
Скільки піраміда вже не платить?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:38
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Викладати все і з доказами.
Скільки піраміда вже не платить?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:09
ДумайТЕ! ©®™
Все платить!
Затягує переводи лише на трохи більші суми(знайомій 4 500 йшло більше тижня на картку)
А мені моїх 827 акурат на третій день!
% збільшили!
11% з балансу!
ДумайТЕ!
А поки думаєте - з грудня, коли я цю гілку почав - вже б вийшли в ноль!
А далі б намазували чорну ікру на..... та зразу на язик, якщо б зайшли в грудні хоча б на 100 000грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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