Викладати все і з доказами.
Скільки піраміда вже не платить?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:38
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Викладати все і з доказами.
Скільки піраміда вже не платить?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:09
ДумайТЕ! ©®™
Все платить!
Затягує переводи лише на трохи більші суми(знайомій 4 500 йшло більше тижня на картку)
А мені моїх 827 акурат на третій день!
% збільшили!
11% з балансу!
ДумайТЕ!
А поки думаєте - з грудня, коли я цю гілку почав - вже б вийшли в ноль!
А далі б намазували чорну ікру на..... та зразу на язик, якщо б зайшли в грудні хоча б на 100 000грн!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:38
Долярчик, без доказів ніхто не повірить.
Ніхто ж хто юзає піраміду не почнуть кричати що не платять.
Будуть мовчати як миші або навіть кричати що всім все платять.
І десь там глибоко надіятись що ще заплатять...можливо.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:50
Квесторе_поверніться
Кажете, що я просто вимушений викласти докази що платять, так як сам в піраміді і зацікаілений, щоб вона тривала довше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:25
На Вас одного і надія...лише від Вас був реальний фактаж...якого зараз немає.
А на словах всякі байки можна розповідати.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:10
ДумайТЕ! ©®™ДумайТЕ!©®™ДумайТЕ! ©®™
Так ото то!!!
Можу тепер сміливо заявити, що ЛИШЕ В ДОЛЯРЧИКА - НАДМІЦНІ ГОРІШКИ!!!
Бо без доказів, то кожен тут Брюс Віліс!
А от з доказами - лише я!!!!!
Там лише 9.03 не зрозуміло, чому висить заявка на вивід, якщо я їх вже давно отримав на картку(фото картки додав)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
І, зробивши ретельного підрахуя - 3.04.2020 виходжу зразу в плюс десь ~ на 400грн!
А далі, 827грн ЩОТИЖНЯ ПРИБУТКУ!
Так, малувато - зате РЕАЛЬНІ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:23
Долярчик, докази проаналізовані і можна вважати як достовірні.
Заявка на вивід 28.02 реалізована 2.03.
Заявка на вивід 3.03 реалізована 10.03 в неприродній спосіб.
Заявки 9.03 та чомусь 16.03 (сьогодні 14.03) невідомо чи будуть отоварені взагалі.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
Квесторе_поверніться
Я ж кажу, що 9.03 отримав - на картці ж видно, що 12.03 ті кошти переведені.
А от ті, що зайшли на баланс вчора - будуть завтра на картці(як правило заходять ввечері)
п. с.
Там, де пише на фото "інвестоваео/зароблено" - то міняють цифри, коли вже я отримав ті гроші на картку, чи готівкою!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:08
Так в чому ж полягав жирний доказ пірамідності, я так і не взнав, знову заблокували головного героя.
Хтож тепер буде педалювати цю благословенну тему?
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