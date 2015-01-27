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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:29
что интересно, так это если сейчас затуземунят драгметаллы, то эта шарага может еще продолжать существовать дальше какое-то время.
и пофиг что всякие теслы и гуглы будут валяться на дне. будет новая перспективная компания в2в, сделает еще свое IPO на волстрите.
п.с. а вот то что ветку сразу без разбора поместили в раздел "Финансові афери і кримінал" - это так сказать епично.
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Alex2007
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:55
есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:13
uaprofi написав:
есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются
Ви маєте розуміти, що контора може припинити своє існування в будь-який момент - як тільки їхній "головний казначей" побачить мінусовий баланс надходжень/витрат грошей протягом декількох днів підряд.
Всі ці відкриття магазинів - це лише для підтримання легенди про те, що гроші йдуть на розвиток мережі.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:22
тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:23
uaprofi написав:
есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются
Конечно, и на ваши деньги построят очередной новый магазин)).
А если серьезно, то кто ж вам скажет, есть ли смысл или нет, кроме заинтересованных лиц.
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avjej
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:50
uaprofi написав:
тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?
в пятницю гроші зараховуються на баланс, виплачуються, як правило, в понеділок.
Товара не хватить навіть для 1% власників сертифікатів (здається, що це і секрет, про який нам не встиг розповісти Долярчик
)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:25
uaprofi написав:
тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?
У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
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