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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

что интересно, так это если сейчас затуземунят драгметаллы, то эта шарага может еще продолжать существовать дальше какое-то время. :twisted:
и пофиг что всякие теслы и гуглы будут валяться на дне. будет новая перспективная компания в2в, сделает еще свое IPO на волстрите. :mrgreen:

п.с. а вот то что ветку сразу без разбора поместили в раздел "Финансові афери і кримінал" - это так сказать епично. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:55

есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:13

  uaprofi написав:есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются

Ви маєте розуміти, що контора може припинити своє існування в будь-який момент - як тільки їхній "головний казначей" побачить мінусовий баланс надходжень/витрат грошей протягом декількох днів підряд.
Всі ці відкриття магазинів - це лише для підтримання легенди про те, що гроші йдуть на розвиток мережі.
мовчун
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:22

тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:23

  uaprofi написав:есть ли смысл сейчас зайти в это дело?
вроде открывают же новые магазины?
т.е. развиваются

Конечно, и на ваши деньги построят очередной новый магазин)).

А если серьезно, то кто ж вам скажет, есть ли смысл или нет, кроме заинтересованных лиц.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:50

  uaprofi написав:тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?

в пятницю гроші зараховуються на баланс, виплачуються, як правило, в понеділок.
Товара не хватить навіть для 1% власників сертифікатів (здається, що це і секрет, про який нам не встиг розповісти Долярчик :))
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:25

  uaprofi написав:тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?


У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:56

  Вкладчик1234 написав:Интересно, короно-вирус оттянет конец пирамиды или ускорит?

А тут даже думать не нужно, конечно ускорит обвал...
Посмотрите на рынки финансов и вообще на продажи: все падает, инвесторы массово выходят в кэш по возможности, акции проседают. На фоне всеобщего обломинго вкладывать что-то в пирамиду, когда завтра можешь оказаться на улице без средств - просто дичь.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Технически этот Мавроди-Гонта всё правильно обустроил. Продаёт не акции МММ-2, а сертификат на сумму покупки некоего товара, кэшбэк платить себе в убыток тоже законом не запрещено.
Если у Гонты себестоимость например колечка 300-400 грн, а продает он его в магазине "инвесторам" за 1200, то в ноль его прибыль с продажи брюликов дойдет за 2 месяца. Но за эти 2 месяца в сертификаты вложатся еще сотни желающих "жить в достатке", так что вопрос только на каком этапе сейчас находится эта пирамида - имхо, поздновато уже входить, можно и первоначальных вложений не отбить. Стартовала она в сентябре, при выплатах 8% в неделю вложения окупаются за 3 месяца, значит первые вошедшие деньги уже отбили, а дальше только реинвестируют прибыль. Вторая волна рекламы прошла в феврале, и те кто вложился с начала года тоже уже почти отбили свои начальные деньги. То есть в мае должна быть еще одна волна массового привлечения новых лохов, иначе до лета не доживёт.
А те, кто считает что вместо денег всегда сможет получить эквивалент своего сертификата "бриллиантами" , ошибается - вам либо товара не хватит, либо в магазинах цены в десятки раз повысят, и самое простое колечко будет стоить 100000 гривен.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:26

В Україні набирає обертів нова схема, яка має ознаки фінансової піраміди – B2BJewelry. Довірливим клієнтам продають сертифікати, обіцяючи величезний заробіток. Тоді як реальний заробіток мають тільки організатори.
"Якби у мене був мільйон доларів, я б купила собі квартиру, а решту інвестувала б у B2BJewelry", – захоплено розповідає дівчина в одному з рекламних роликів компанії.

Всього за кілька місяців B2BJewelry "розплодилися" практично у всіх регіонах України і навіть у сусідні країни. Їх "ювелірні магазини" ростуть, як гриби після дощу. На відкритті ажіотаж – дарують подарунки, наливають шампанське бабусям і розповідають про чудо – новий фінансовий інструмент.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
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