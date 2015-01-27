что интересно, так это если сейчас затуземунят драгметаллы, то эта шарага может еще продолжать существовать дальше какое-то время. и пофиг что всякие теслы и гуглы будут валяться на дне. будет новая перспективная компания в2в, сделает еще свое IPO на волстрите.
п.с. а вот то что ветку сразу без разбора поместили в раздел "Финансові афери і кримінал" - это так сказать епично.
uaprofi написав:есть ли смысл сейчас зайти в это дело? вроде открывают же новые магазины? т.е. развиваются
Ви маєте розуміти, що контора може припинити своє існування в будь-який момент - як тільки їхній "головний казначей" побачить мінусовий баланс надходжень/витрат грошей протягом декількох днів підряд. Всі ці відкриття магазинів - це лише для підтримання легенди про те, що гроші йдуть на розвиток мережі.
uaprofi написав:тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро? у них товара на всех хватит?
в пятницю гроші зараховуються на баланс, виплачуються, як правило, в понеділок. Товара не хватить навіть для 1% власників сертифікатів (здається, що це і секрет, про який нам не встиг розповісти Долярчик )
Вкладчик1234 написав:Интересно, короно-вирус оттянет конец пирамиды или ускорит?
А тут даже думать не нужно, конечно ускорит обвал... Посмотрите на рынки финансов и вообще на продажи: все падает, инвесторы массово выходят в кэш по возможности, акции проседают. На фоне всеобщего обломинго вкладывать что-то в пирамиду, когда завтра можешь оказаться на улице без средств - просто дичь.
Технически этот Мавроди-Гонта всё правильно обустроил. Продаёт не акции МММ-2, а сертификат на сумму покупки некоего товара, кэшбэк платить себе в убыток тоже законом не запрещено. Если у Гонты себестоимость например колечка 300-400 грн, а продает он его в магазине "инвесторам" за 1200, то в ноль его прибыль с продажи брюликов дойдет за 2 месяца. Но за эти 2 месяца в сертификаты вложатся еще сотни желающих "жить в достатке", так что вопрос только на каком этапе сейчас находится эта пирамида - имхо, поздновато уже входить, можно и первоначальных вложений не отбить. Стартовала она в сентябре, при выплатах 8% в неделю вложения окупаются за 3 месяца, значит первые вошедшие деньги уже отбили, а дальше только реинвестируют прибыль. Вторая волна рекламы прошла в феврале, и те кто вложился с начала года тоже уже почти отбили свои начальные деньги. То есть в мае должна быть еще одна волна массового привлечения новых лохов, иначе до лета не доживёт. А те, кто считает что вместо денег всегда сможет получить эквивалент своего сертификата "бриллиантами" , ошибается - вам либо товара не хватит, либо в магазинах цены в десятки раз повысят, и самое простое колечко будет стоить 100000 гривен.
В Україні набирає обертів нова схема, яка має ознаки фінансової піраміди – B2BJewelry. Довірливим клієнтам продають сертифікати, обіцяючи величезний заробіток. Тоді як реальний заробіток мають тільки організатори. "Якби у мене був мільйон доларів, я б купила собі квартиру, а решту інвестувала б у B2BJewelry", – захоплено розповідає дівчина в одному з рекламних роликів компанії.
Всього за кілька місяців B2BJewelry "розплодилися" практично у всіх регіонах України і навіть у сусідні країни. Їх "ювелірні магазини" ростуть, як гриби після дощу. На відкритті ажіотаж – дарують подарунки, наливають шампанське бабусям і розповідають про чудо – новий фінансовий інструмент. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm