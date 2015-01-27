Додано: Пон 16 бер, 2020 10:14

Технически этот Мавроди-Гонта всё правильно обустроил. Продаёт не акции МММ-2, а сертификат на сумму покупки некоего товара, кэшбэк платить себе в убыток тоже законом не запрещено.

Если у Гонты себестоимость например колечка 300-400 грн, а продает он его в магазине "инвесторам" за 1200, то в ноль его прибыль с продажи брюликов дойдет за 2 месяца. Но за эти 2 месяца в сертификаты вложатся еще сотни желающих "жить в достатке", так что вопрос только на каком этапе сейчас находится эта пирамида - имхо, поздновато уже входить, можно и первоначальных вложений не отбить. Стартовала она в сентябре, при выплатах 8% в неделю вложения окупаются за 3 месяца, значит первые вошедшие деньги уже отбили, а дальше только реинвестируют прибыль. Вторая волна рекламы прошла в феврале, и те кто вложился с начала года тоже уже почти отбили свои начальные деньги. То есть в мае должна быть еще одна волна массового привлечения новых лохов, иначе до лета не доживёт.

А те, кто считает что вместо денег всегда сможет получить эквивалент своего сертификата "бриллиантами" , ошибается - вам либо товара не хватит, либо в магазинах цены в десятки раз повысят, и самое простое колечко будет стоить 100000 гривен.