В контори сертифікати на срібло і золото онлайн купити можна?
Який алгоритм? Як платити і куди?
Реквізити є?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:29
В контори сертифікати на срібло і золото онлайн купити можна?
Який алгоритм? Як платити і куди?
Реквізити є?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:13
Розкриваю головний секрет! ;)
В десятку!
Коротше, я хотів жінці взяти срібне кільце, і звичайно, потрібно був певний розмір кільця.
І тут шок!
Продавчиня З ВПЕВНЕНІСТЮ каже, що "у них все в одному розмірі!"
- я кажу -"а оце" і показую на кільце у іншій вітрині.
- "у нас все, що є на вітрині!"
Я в шоці!!! Такий великий крутий магазин, а товару в ньому - "лише те, що на вітрині"!!!
А на вітрині то, зовсім НЕ ГУСТО!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Бери медное,хоть шось
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:24
Долярчик, так магаз задумали щоб сертифікати продавати а не ювелірні вироби.
Беріть що дають...а то скоро магази в2в закриють.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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