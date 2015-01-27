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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:29

В контори сертифікати на срібло і золото онлайн купити можна?
Який алгоритм? Як платити і куди?
Реквізити є?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:13

Розкриваю головний секрет! ;)

  мовчун написав:
  uaprofi написав:тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?

в пятницю гроші зараховуються на баланс, виплачуються, як правило, в понеділок.
Товара не хватить навіть для 1% власників сертифікатів (здається, що це і секрет, про який нам не встиг розповісти Долярчик :))

В десятку! :mrgreen:
Коротше, я хотів жінці взяти срібне кільце, і звичайно, потрібно був певний розмір кільця.
І тут шок! :shock:
Продавчиня З ВПЕВНЕНІСТЮ каже, що "у них все в одному розмірі!"
- я кажу -"а оце" і показую на кільце у іншій вітрині.
- "у нас все, що є на вітрині!"
Я в шоці!!! Такий великий крутий магазин, а товару в ньому - "лише те, що на вітрині"!!! :shock:
А на вітрині то, зовсім НЕ ГУСТО! :mrgreen:

Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Коротше, я хотів жінці взяти срібне кільце, і звичайно, потрібно був певний розмір кільця.
І тут шок!
Бери медное,хоть шось
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:24

Долярчик, так магаз задумали щоб сертифікати продавати а не ювелірні вироби.
Беріть що дають...а то скоро магази в2в закриють.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

І ще вчора було таке:
(прийшло на Вайбер)
Информация от В2В
В связи с изменениями в программе выведенные Вами бонусы вернулись к Вам на баланс, просим Вас повторить вывод.
С уважением В2В

Вчора пів дня пробував зайти в кабінет - не пускало(технічні роботи)
Зранку - те саме!
Аж 2 години тому зайшов і знову натиснув "вивести на карту"(бо повернули на баланс)
19-го має прийти.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:56

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ідеальний варінант для піраміди.
Виступаємо з заявою, що в звязку з карантином, і так як ми дбаємо про здоровя наших влошенців. Всі магазини закриваємо на карантин.
А щоб вам компесувати не зручності, за цей час, буде нарахованно подвійний (що там в вас).
Всі "партнери" п****ь від щасття, щоб карантин тривав хочаб місяця три, підраховують прибутки.
Ну а далі по обставинах, після карантину буде видно. Легенд море, щей події надихають...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:03

  Долярчик написав:
  мовчун написав:
  uaprofi написав:тогда - если в пятницу деньги не на карте - нужно бежать в магазин и брать серебро?
у них товара на всех хватит?

в пятницю гроші зараховуються на баланс, виплачуються, як правило, в понеділок.
Товара не хватить навіть для 1% власників сертифікатів (здається, що це і секрет, про який нам не встиг розповісти Долярчик :))

В десятку! :mrgreen:
Коротше, я хотів жінці взяти срібне кільце, і звичайно, потрібно був певний розмір кільця.
І тут шок! :shock:
Продавчиня З ВПЕВНЕНІСТЮ каже, що "у них все в одному розмірі!"
- я кажу -"а оце" і показую на кільце у іншій вітрині.
- "у нас все, що є на вітрині!"
Я в шоці!!! Такий великий крутий магазин, а товару в ньому - "лише те, що на вітрині"!!! :shock:
А на вітрині то, зовсім НЕ ГУСТО! :mrgreen:

Зображення
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