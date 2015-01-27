скоро нікуди не можна буде
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:18
Після таких банківських кренделів
скоро нікуди не можна буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:35
greenozon
Через скасування авіарейсів в обмінниках може виникнути дефіцит готівкових доларів і євро
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:44
Магази закрили...як нести копійку конторі...ніхто не знає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Напевно, вкладчики в В2В зараз і до закінчення карантину, будуть виводити все на картку.
Тож, якщо ця контора встоїть, то можливо і до кінця року доживе, а не тільки до літа!
ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:47
Тільки з балансу "рефінанс"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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