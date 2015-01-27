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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:18

Після таких банківських кренделів

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  Квесторе_поверніться написав:В контори сертифікати на срібло і золото онлайн купити можна?
Який алгоритм? Як платити і куди?
Реквізити є?

Магази закрили...як нести копійку конторі...ніхто не знає?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Напевно, вкладчики в В2В зараз і до закінчення карантину, будуть виводити все на картку.
Тож, якщо ця контора встоїть, то можливо і до кінця року доживе, а не тільки до літа!
ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:В контори сертифікати на срібло і золото онлайн купити можна?
Який алгоритм? Як платити і куди?
Реквізити є?

Магази закрили...як нести копійку конторі...ніхто не знає?

Тільки з балансу "рефінанс" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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