скоро нікуди не можна буде
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:18
Після таких банківських кренделів
скоро нікуди не можна буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:35
greenozon
Через скасування авіарейсів в обмінниках може виникнути дефіцит готівкових доларів і євро
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:44
Магази закрили...як нести копійку конторі...ніхто не знає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Напевно, вкладчики в В2В зараз і до закінчення карантину, будуть виводити все на картку.
Тож, якщо ця контора встоїть, то можливо і до кінця року доживе, а не тільки до літа!
ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:47
Тільки з балансу "рефінанс"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А чи не поставить контора ці виводи на паузу?
Немає приносу...немає виносу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:23
Так не годиться...тоді піраміді капець.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:33
Нехай свої ж інвестори й рятують рефінансом, заманухой під 11%.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo Акція "600 на пару - швидко і на шару!"(до 18.03). - Бажаю успіхів!
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07
Немає там ніякого рефінансу...то намальований кишмиш...а рефінанс то лише відтермінування в оплаті кишмиша ще під більший прОцент.
Лише свіжа копійка може спасти пірамідон.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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