Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45

Напевно, вкладчики в В2В зараз і до закінчення карантину, будуть виводити все на картку.

Тож, якщо ця контора встоїть, то можливо і до кінця року доживе, а не тільки до літа!

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