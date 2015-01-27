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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01

  avjej написав:Мене це не обходить!

Доляреку перестали платити, можна було б плече підставити.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Напевно, вкладчики в В2В зараз і до закінчення карантину, будуть виводити все на картку.

А чи не поставить контора ці виводи на паузу?
Немає приносу...немає виносу.

Запросто можуть поставити на паузу на 2 тижні у зв'язку з карантином!
Вагома причина :!: :?: :shock:

п. с.
Подивимось, чи мені прийде 19-го на картку :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:46

  Долярчик написав:п. с.
Подивимось, чи мені прийде 19-го на картку :roll:

Сумніваюсь, хоча платити можуть вибірково, в залежності від токсичності клієнта.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo Акція "600 на пару - швидко і на шару!"(до 18.03). - Бажаю успіхів!
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Поставлять на паузу до кінця карантина. Без варіантів. Хоча вчора грошей несли більше ті хто не встигли
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