Доляреку перестали платити, можна було б плече підставити.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:25
Запросто можуть поставити на паузу на 2 тижні у зв'язку з карантином!
Вагома причина
п. с.
Подивимось, чи мені прийде 19-го на картку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:46
Сумніваюсь, хоча платити можуть вибірково, в залежності від токсичності клієнта.
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http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo Акція "600 на пару - швидко і на шару!"(до 18.03). - Бажаю успіхів!
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:37
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Поставлять на паузу до кінця карантина. Без варіантів. Хоча вчора грошей несли більше ті хто не встигли
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